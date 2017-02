La Ruleta es un juego de azar, pero en él no todo debes dejarlo a la suerte. En realidad, si manejas una estrategia de apuestas y un plan de juego es mucho más factible que termines el juego llevándote contigo algunos premios.

De esta forma, desde aquí te recomendamos que antes de realizar cualquier apuesta real aprendas el juego y para ello puedes utilizar la opción gratuita de la Ruleta.

Pero ¿Dónde encontrarla? Y ¿Cómo hacer uso de ella?

Usando la Ruleta gatis

Para comenzar, lo primero que has de saber si buscas jugar a la Ruleta sin pagar es que esta opción solo se encuentra disponible en internet. En los casinos físicos esta alternativa nunca la encuentran los jugadores y es que para estos negocios no resulta para nada rentable tener a jugadores en sus establecimientos jugando y divirtiéndose sin pagar.

Entonces, si buscas jugar al casino gratis, específicamente a la Ruleta, pues has de buscar en los casinos en línea, aunque no son los únicos que ofrecen esta opción. En realidad, has de saber que hay muchos sitios dedicados al tema de los juegos que también te permiten probar el juego gratis y lo mejor es que en ellos no debes registrarte ni hacer depósitos de dinero.

Ahora que sabes dónde encontrar la Ruleta para jugar gratis es el momento de que sepas algunos detalles sobre su uso.

¿Cómo jugar en la Ruleta gratuita?

Antes de comenzar a jugar en el juego gratuito de la Ruleta es necesario que leas y estudies el funcionamiento del juego. Conoce las diferentes variantes que puedes encontrar, los detalles que las diferencian, sus reglas así como las diferentes apuestas que se pueden hacer en ellas.

Cuando hayas estudiado estos temas deberás elegir una opción del juego que te atraiga y has de buscar en internet la versión gratuita de ella.

Sin duda alguna, la versión más recomendada para principiantes de la ruleta europea o la ruleta francesa. En todo caso, también puedes elegir la ruleta americana, pero siempre teniendo en cuenta que ella presenta una ventaja superior para la casa.

Cuando ya has elegido la versión de la Ruleta y sabes cómo es y cómo funciona en teoría es el momento de irnos a la práctica.

En la ruleta online gratis el funcionamiento es el mismo que en la Ruleta paga así que solo sigue las indicaciones:

Ajusta el valor de tus fichas

Elije los números a apostar

Pon tus fichas dentro del tiempo establecido y espera el resultado.

Así de simple se juega en la Ruleta gratis. Eso sí, un aspecto que no hemos mencionado es que este juego también resulta muy útil para cuando vas a desarrollar o probar una estrategia de juego. No dejes de investigar al respecto.