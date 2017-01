2017: ¿Será finalmente el año de Xbox?

Haciendo una revisión de artículos, análisis y noticias de Xbox One, así como de toda las novedades e información de Xbox Project Scorpio, es posible comenzar a idear conjeturas, pronósticos, hipótesis y argumentos de todo tipo para lograr estimar si, en base a la información de Xbox One y del nuevo Project Scorpio, este año 2017 será por fin el año en el que Xbox, la compañía de videojuegos de Microsoft, logre distanciarse a lo lejos de su principal y eterno competidor: PlayStation.

Las noticias de Xbox One han mostrado, sobre todo durante los últimos meses del 2016, una mejora en la reputación de la consola. Por su parte, las noticias de Project Scorpio cada vez representan un manto de conocimiento con respecto a la consola que, al menos desde las pretensiones, quiere ser el antes y el después de los videojuegos, y consolidarse como la mejor consola de la historia. Y es que, en general, las noticias de Xbox One y Project Scorpio traen consigo un ambiente de optimismo generalizado, cuya oferta va apostando al futuro, a ese campo en el que ninguno sabe cómo acabarán las cosas.

El precio reducido del Xbox One

El Xbox One es la nueva apuesta de Xbox tras su dilatado y gran éxito con la Xbox 360, que marcó una época en el mundo de los gamers y supo plantarle cara al todopoderoso PlayStation. La llegada del Xbox One al mercado traía un mar de dudas consigo, pero, la empresa americana tuvo una estrategia memorable para que la nueva consola no pasara desapercibida por los usuarios, y lograra provocar una sensación de desapego con los que ya tenían el Xbox 360.

Finalmente, la estrategia estuvo encaminada al precio. Con un precio tan reducido, que no alcanza los 200 € si se compra como nuevo, en cualquier tienda online y física, probar una consola de Xbox One hace que el gasto por su compra no sea un problema.

La retrocompatibilidad para el año 2017

Una de las cuestiones más delicadas con las que tuvo que lidiar Microsoft a la hora de lanzar su nueva consola Xbox One fue, precisamente, la carga sentimental y nostálgica que causaría en los usuarios que suman kilómetros de disfrute recorrido en su, ahora, antigua Xbox 360. Por eso, uno de los alicientes perfectos para curar este malestar fue recurrir al método de la retrocompatibilidad, haciendo compatibles con el nuevo Xbox One a los juegos más populares de la Xbox 360. De esa manera, los juegos favoritos de los usuarios del Xbox de la generación pasada, podrán ser jugados, de la misma manera, pero con una mejor calidad gráfica, en el nuevo Xbox One.

Al día de hoy, más del 20% del catálogo disponible en la tienda de Xbox es compatible con el Xbox One.

Las tendencias a diciembre 2016 vs. PlayStation 4

La PlayStation 4 puede ser considerada la consola más avanzada en el mercado hasta estos días. Sin embargo, en los últimos meses del año el Xbox One supo ir alcanzando la vara impuesta por la consola de PlayStation hasta el punto en que, en este mes de diciembre de 2016, logró tener una prevalencia por sobre el PS4, con un liderato en las ventas que nunca había tenido desde su lanzamiento.

No sólo por el precio reducido, aunque tuvo mucho que ver, el Xbox One destacó estas navidades por sobre el PlayStation. A su vez, sabiendo que es una época de obsequios a los más jóvenes, una consola Xbox One terminaba siendo mejor y más rentable.

Análisis sobre la llegada de Windows 10 a Xbox One

El sistema operativo Windows 10 ha sido bien recibido en todos los entornos. Tras algunos pasos en falso por parte de Microsoft, parece estar consiguiendo la estabilidad con la que gozara en, por ejemplo, el Windows XP, el mejor de todos los tiempos para la empresa de Bill Gates.

La decisión de incorporar Windows 10 a Xbox One hace que la experiencia con la consola sea más universal. A sabiendas que la mayoría de los ordenadores incorporan Windows 10 a estas alturas, y que los móviles cada vez voltean a mirar al sistema operativo con mayor interés, el Xbox One podría ser un gadget perfectamente compatible para extender la experiencia entre todos los equipos de la misma familia. El catálogo de aplicaciones disponible hasta el momento, parece estar cubriendo las demandas.

3 características que prometen convertir a Project Scorpio en el mejor

El proyecto de la consola Project Scorpio ha sido anunciado como el bálsamo que cura todas las enfermedades. Promete ser la consola más potente del mundo, apenas se lance, y pretende conseguir el trono de la mejor consola de todos los tiempos. El mundo de los videojuegos cada vez se está transformando en un mercado sumamente exigente, donde los usuarios quieren una característica especial hoy, y una totalmente diferente el lunes que viene. Los chicos de Xbox parecen haber entendido todas las demandas y, en términos generales, se podría estar hablando de la consola más robusta del mercado.

Es por ello que conviene analizar las principales 3 características de este nuevo monstruo de las consolas.

Apuesta por una calidad gráfica por encima de todo

La principal demanda de los usuarios actuales en los videojuegos, aparte de una buena construcción de elementos en cada juego, es que la calidad gráfica vaya en aumento y siempre supere las expectativas. Una calidad gráfica que, sin duda, es la principal baza del Project Scorpio. Según anuncios de la directiva de Xbox, este nuevo proyecto contará con todos sus juegos, absolutamente todos, en resolución 4K, lo suficiente para que resulte alucinante.

La realidad virtual ya va añadiendo pretendientes

Sumado a la 4K que pretende Xbox, está la característica de la Realidad Virtual, o VR por sus siglas en inglés. Se espera, por parte de Xbox, que muchas empresas desarrolladoras de videojuegos se unan a esta propuesta y diseñen sus mejores ejemplares para este mercado que, visto hasta hoy, promete ser exitoso.

De hecho, ya hay dos juegos que podrían llegar a la VR del Xbox Project Studio apenas se lance al mercado. Estos son, el archiconocido Fallout 4, que para estos ejemplos se llamaría Fallout 4 VR. Y, finalmente, otro que confirmó su presencia ha sido CDF Starfighter, un clásico de las batallas espaciales.

Saldrá en las navidades del 2017 en todo el mundo

Las navidades del 2017 será el momento del lanzamiento de la nueva consola. De momento, se ha especulado con que su precio de lanzamiento rondaría los 400 €, pero, como se mencionó, sólo ha quedado en especulaciones.

Además, se tuvo en cuenta que, posiblemente, el lanzamiento de la consola en Estados Unidos se adelante hasta los meses de septiembre, para que en las navidades ya esté disponible en todo el mundo y poder aprovechar la época para sumar muchos usuarios y nuevas ventas.