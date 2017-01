Turquía difunde imágenes del atacante de Estambul e intensifica su búsqueda

Las autoridades turcas continúan la intensa búsqueda del atacante de Estambul, que provocó la muerte de 39 personas y heridas a otras 65, pero no consiguen dar con él. Por el momento, 12 personas han sido detenidas en relación con el atentado, pero el autor material de los hechos se ha esfumado.

Sin embargo, la policía turca parece estrecharle el cerco y ha difundido imágenes del terrorista -calificado por el Daesh como “héroe”- durante el ataque y un vídeo ‘selfie’, en el que el hombre parece estar en la Plaza Taksim, cercana al lugar de los hechos.

#BREAKING İstanbul gunman's selfie video is released by Turkish media. He is seen in Taksim Square pic.twitter.com/t2yeYGwbnM