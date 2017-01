Turquía detiene al terrorista más buscado

Tras más de dos semanas de frenética búsqueda, las fuerzas de seguridad turcas han dado caza al presunto terrorista que mató a 39 personas el pasado 31 de diciembre en la discoteca Reina de Estambul. El sospechoso, Abdulkadir Masharipov, fue detenido este lunes en un barrio periférico de la ciudad del Bósforo, a tan sólo 40 minutos en coche del club donde tuvo lugar la matanza.

Masharipov, de 34 años y de origen uzbeko, se afilió a la organización yihadista Estado Islámico en 2013 tras haber militado con anterioridad en Al Qaeda y haber sido miembro de los Talibanes, según ha desvelado la cadena CNNTürk. Sus primeros contactos con el terrorismo se remontan incluso antes cuando se unió a un grupo armado de Uzbekistán.

Tras buscarle intensamente por toda Turquía, la policía le ha hallado finalmente en la casa de un amigo en el barrio de Esenyurt, en el extrarradio del lado europeo de la ciudad del Bósforo, a tan sólo 40 minutos en coche del club donde tuvo lugar la matanza. Varios medios locales informan de que en el momento de la detención el terrorista se encontraba junto a su hijo de cuatro años. También han sido arrestadas otras tres mujeres y un hombre de distintas nacionalidades.

Varios medios turcos han difundido imágenes de la detención, en una de ellas se ve al presunto terrorista agarrado por cuello y brazos, y con marcas de golpes en la cara y sangre derramada sobre su camiseta. También se ha divulgado un vídeo en el que se ve a varios agentes de policía vestidos de paisanos acompañando a Masharipov en el momento del arresto.

