Trump suaviza el tono con la OTAN y accede a reunirse con sus líderes en mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a acudir a una reunión con los mandatarios de los 28 países que integran la OTAN el próximo mayo y se ha comprometido a mantener un “profundo apoyo”, según ha difundido la organización en un comunicado.

El mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este domingo por la noche en la que “confirmaron la importancia de la alianza en tiempos problemáticos”, según ha difundido la OTAN en una nota.

