Trump llama "idiotas" a los que se oponen a mantener buenas relaciones con Rusia

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa avivando la polémica que ha suscitado la publicación de un informe de la Inteligencia de las principales agencias del país en el que se acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de orquestar una campaña para favorecer a Trump en las elecciones presidenciales celebradas en 2016.

Trump ha publicado una serie de mensajes en Twitter en los que habla de la importancia de tener una buena relación con Rusia e insulta a quienes piensan que está mal y les llama "tontos" e "idiotas".

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....