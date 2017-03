Trump acusa a Obama de grabar sus conversaciones antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a crear polémica a través de los mensajes que ha publicado en su cuenta de Twitter. En esta ocasión, Trump ha acusado a su predecesor Barack Obama, de haber intervenido los teléfonos de la Torre Trump a lo largo de la campaña presidencial.

"¡Terrible! Acabo de descubrir que Obama tenía mi teléfono pinchado en la Torre Trump antes de la victoria. No encontró nada. ¡Esto es McCarthysmo!". Así comenzaba la nueva controversia del nuevo presidente de EEUU. A través de otro tuit, Trump ha acusado al expresidente demócrata de ser "un hombre malo (o enfermo)" y ha relacionado el supuesto espionaje de sus comunicaciones con el caso Watergate en el que estuvo implicado el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!