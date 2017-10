Al menos tres muertos y dos heridos en un parque empresarial de Estados Unidos

"Puedo confirmar que estamos en la escena del tiroteo en el bloque 2100 de Emmorton Park Road", ha confirmado Kyle Andersen, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Harford, a través de un mensaje de texto a las 9:35 horas de la mañana La Oficina del Alguacil también ha publicado en su cuenta de Twitter que había "actividad policial en el área del Parque Empresarial Emmorton" y que las personas deberían evitar el área. El parque empresarial Emmorton está justo al sur del intercambio de la Interestatal 95 con la ruta 24, partes de las cuales son visibles desde la autopista. La oficina del sheriff pidió a los medios que se abstuvieran de emitir videos aéreos que pudieran revelar el posicionamiento táctico en la escena.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 de octubre de 2017

MEDIA ALERT: Media partners, please refrain from airing any tactical positioning. Thank you. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 de octubre de 2017

Por el momento se desconoce los motivos del tiroteo y el número de heridos. Algunos testigos hablan de que los SWAT han rodeado a varias personas en un hotel. Además, cinco escuelas ya han sido cerradas.

Cinco escuelas del condado Harford permanecen cerradas tras tiroteo en parque Emmorton, en Maryland, EE. UU. https://t.co/VtPGflqRWm pic.twitter.com/wxqCmJ3Rhn — NTN24 (@NTN24) 18 de octubre de 2017