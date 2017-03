El 'DAESH' reivindica la autoría del atendato de Londres

La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que el terrorista que atentó contra el Parlamento británico y sus inmediaciones era un solo hombre, de nacionalidad británica y que ya estaba fichado por el MI5, el Servicio de Seguridad e Inteligencia británico para asuntos internos. May ha confirmado que "hace algunos años" el atacante ya había sido fichado por la Inteligencia del país por estar vinculado a acciones de "extremismo violento". Sin embargo, ha aclarado que en estos momentos no se encontraba dentro del radar de los servicios de Inteligencia.

La jefa del Ejecutivo británico ha asegurado que no aumentará el nivel de alerta antiterrorista, en estos momentos en "severo", tras el ataque. Además, May ha homenajeado al oficial de policía Keith Palmer, que falleció tras ser apuñalado por el atacante. El parlamentario británico y exmilitar, Tobias Ellwood, ha sido ovacionado por sus compañeros en el Parlamento tras intentar salvar la vida del agente.

Theresa May ha explicado ante el Parlamento los detalles de la investigación y ha defendido los valores del país. La mejor respuesta "son los milloies de actos de normalidad. Nuestros valores prevalecerán", ha sentenciado May.

Por su parte, la compañía de alquiler de coches Enterprise ha confirmado que el vehículo con el que el terrorista cometió los atropellos en el Puente Westminster había sido alquilado a su empresa.

La primera ministra ha confirmado que entre los heridos hay personas de diversas nacionalidades. "Además de los 12 británicos hospitalizados, tenemos conocimiento de víctimas de otras nacionalidades: tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano, un estadounidense, y dos griegos", ha enumerado May.

Operación en Birmingham

El cuerpo de seguridad londinense, Scotland Yard ha confirmado la detención de siete sospechosos tras haber realizado una redada en varios domicilios de la ciudad de Birmingham, donde se alquiló el coche con el que el terrorista atropelló a varias personas, y en otros puntos de Inglaterra.

Fuentes policiales han asegurado haber identificado al autor del atentado, pero por el momento no desvelarán su identidad.

El atentado tuvo lugar ayer en torno a las 14, 30 horas en las inmediaciones del Parlamento británico, cuando un hombre atropelló a decenas de personas antes de saltar la verja del parlamento y acuchillar a un agente de policía. El número de fallecidos se ha elevado a cinco y el de heridos a 40.