Ryanair no permitirá equipaje en cabina

La empresa irlandesa low-cost ha decidido cambiar su política de equipaje. Ryanair nos tenía acostumbrados a permitir dos bultos de mano, una maleta de cabina y una bolsa más pequeña. Pues bien, a partir de noviembre estará prohibido llevar equipaje de mano.

La aerolínea ha decidido tomar esta medida para empujar a los pasajeros a facturar. Además, para ponerlo más fácil a sus clientes han aumentado de 15 kilos a 20 kilos todas las maletas. A su vez también han bajado los precios de la facturación, la maleta de 20 kg se reducirá de 35 euros a 25 euros.

El anuncio de Ryanair es especialmente perjudicial para los pasajeros que lleven artículos de valor, como ordenadores portátiles, buena parte de los cuales no caben en un bolso, y que habitualmente se llevan en cabina y no en bodega para que no se extravíen o se estropeen.

"Este tipo de prácticas aplicadas por parte de las aerolíneas como la anunciada por Ryanair hacen necesaria una nueva reforma de la normativa europea del sector aéreo para regular cuestiones como ésta y proteger los derechos de los pasajeros,", han reclamado desde FACUA, la organización de defensa de consumidores.

La compañía ha argumentado que esta nueva política se debe a los retrasos y las enormes colas que se vienen formando en la aerolínea."Al ser demasiados los clientes que transportan los dos bultos permitidos como equipaje de mano libre de cargo, y con una ocupación muy alta (97% durante el mes de agosto), no hay suficiente sitio en los compartimentos de cabina para tantas maletas” explicaba la empresa a través de un comunicado.

"Ofrecer la posibilidad de facturar equipaje más grande animará a más clientes a pensar en facturar su maleta. Así, se reducirá la alta cantidad de clientes con dos bultos en las puertas de embarque, algo que causa retrasos en los vuelos", ha declarado el director de comuncaciones de la compañía, Keny Jacobs

"Solo los clientes con Embarque Prioritario (incluyendo Plus, Flexi Plus & Family Plus) podrán subir dos bultos al avión", dice la empresa. " Ryanair ha declarado que para poder llevar equipaje de mano, los clientes deberán pagar 5 euros por 'embarque prioritario', con ello los usuarios se asegurarán de poder llevar una maleta de cabina, pero este equipaje irá en la bodega, dejando la parte superior del avión libre de bártulos.

Su nueva política también recoge que en caso de que algun pasajero no quisiera dejar su maleta en la bodega, este no subirá al avión.