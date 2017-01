Putin “ordenó” una campaña para ayudar a Trump en las elecciones

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han desclasificado un informe en el que se especifica que el presidente ruso, Vladimir Putin, “ordenó” una campaña para influir en las elecciones de Estados Unidos. En el informe de 25 páginas, se especifica que el Kremlin tenía una “clara preferencia” por la victoria de Donald Trump.

Trump fue informado de las conclusiones a las que han llegado las investigaciones y ha restado importancia a las acusaciones ya que, según él, los resultados de las elecciones no se han visto afectados por esta campaña. De hecho, acusó al Partido Demócrata de “gran negligencia” por “permitir que el ciberataque” tuviera lugar.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!