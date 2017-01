La primera orden ejecutiva de Trump desmonta el 'Obamacare'

Donald Trump se ha convertido este viernes en el 45º presidente de Estados Unidos y ya ha comenzado a poner en marcha una de las medidas más anunciadas de su campaña electoral: acabar con la reforma sanitaria emprendida por su antecesor, Barack Obama.

Con este primer decreto, el nuevo presidente de EEUU insta a los departamentos gubernamentales a flexibilizar la regulación relacionada con el conocido 'Obamacare', mientras el Congreso debate cómo derogar y reemplazar la ley.

A continuación, Trump ha enviado al Senado el listado de personas que compondrán su gabinete. También firmó una solicitud para que su nominado para ocupar la cartera de Defensa, el general retirado James Mattis, ya que hace menos de siete años que dejó el servicio activo, un requisito necesario para poder ocupar un cargo en el Gobierno de EEUU.

Además, su equipo ha cambiado de forma casi instantánea los contenidos de la página web de la Casa Blanca para poner sus nuevas prioridades y agenda, así como eliminar medidas clave de la era Obama, como su intención de dar la vuelta a la política de cambio climático.

La nueva administración de Estados Unidos marca seis asuntos como prioritarios: energía, política exterior, empleo y crecimiento económico, defensa, refuerzo de la ley y acuerdos comerciales, pero todos ellos enumerados al más puro estilo Trump, con sus lemas de campaña por delante. Así, el plan sobre energía se denomina 'America First Energy Plan', muy similar al de política exterior ('America First Foreign Policy'). En cuanto a la política de empleo, habla de "devolver los trabajos y el crecimiento" ('Bringing back Jobs and growth') y respecto a Defensa, el lema habla de "hacer fuertes a nuestros militares de nuevo" ('Making our Military Strong Again').