Las parturientas venezolanas dan ahora a luz en salas de espera

Por si todavía alguien daba alguna credibilidad a Maduro y al régimen que ha instalado en Venezuela, unas fotografías que están dando la vuelta al mundo y que han causado indignación y repulsa en las redes sociales, han terminado por acabar con la misma.

Las instantáneas son de un par de parturientas desnudas atendidas en los asientos de la sala de espera de un hospital en Barquisimato, que, por supuesto, también han causado una enorme indignación en la propia Venezuela, un país del que ya prácticamente no nos asombra nada, y revela nuevamente la gran crisis que atraviesa.

La imagen ha sido difundida, vía Twitter, por el periodista Jesus Medina Ezaine, y la ha realizado en el hospital Dr. Pastor Oropeza Riera de Barquisimeto, en el estado de Lara del país que preside Nicolás Maduro.

Ante el revuelo e indignación causadas por la fotografía, a la viceministra de Salud, Linda Amaro, y al ministro de Comunicación e Información del régimen chavista, Ernesto Villegas, no les quedó más remedio que salir a explicar el por qué los centros hospitalarios se ven obligados a improvisar una sala de parto en la sala de espera porque no había suficientes camas para todas las mujeres.

Los funcionarios chavistas han echado balones fuera culpando al actual gobernador de estado de Lara Henry Falcón, integrante de la opositora Mesa de Unidad Democrática, pero lo cierto es que esta no deja de ser una más de las incontables imágenes, testimonios y ldatos que muestran el grado de decadencia y el deplorable estado en el que está el sistema sanitario venezolano con la gestión chavista.

Según la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización Médicos por la Salud, el 94% de los centros no puede realizar tomografías, en el 89% fallan los exámenes por Rayos X . Además un 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos y el 64% de las cocinas de los hospitales públicos no hacen su función debido a la grave escasez de alimentos presente en el país.