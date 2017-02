Parlamentarios británicos no quieren ver a Trump en Reino Unido

John Bercow, ha expresado este lunes su "fuerte oposición" a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie un discurso ante las cámaras en una futura visita al Reino Unido. "Me opongo firmemente a que el presidente Trump pronuncie un discurso en Westminster Hall", ha indicado el presidente de la Cámara de los Comunes británica.

Bercow basó su argumento en la última medida adoptada por el presidente estadounidense, en la que prohíbe la estancia de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, y que ha desatado numerosas manifestaciones por todo el mundo. "Creo firmemente que nuestra oposición al racismo y al sexismo, así como nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y la independencia judicial, son asuntos extremadamente importantes para la Cámara los Comunes", confesó.

Trump hará una visita de Estado al Reino Unido, después de que así lo acordara con Theresa May en una reunión que mantuvieron recientemente en Washington. Algo que no ha gustado nada a los ciudadanos británicos, que han recabado más de un millón y medio de firmas en una plataforma digital para impedir que los altos cargos le reciban en Reino Unido. Han tenido cierto peso, pues el Parlamento debatirá si deben o no acoger al presidente estadounidense.

A pesar de que habitualmente una invitación a un líder que está de visita para ofrecer un discurso se haría en nombre de los dos presidentes (de los Comunes y de la Cámara de los Lores), yo no querría extender esa invitación al presidente Trump", ha recalado Bercow. Una línea que ha seguido el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que ha asegurado que deben “defender los valores del país”. “La visita de Estado de Trump no se debe producir”, ha zanjado.