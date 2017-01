El mítico cartel de Hollywood cambia de nombre

Los ciudadanos californianos de Los Ángeles que mirasen el día de Año Nuevo hacia una de las montañas más emblemáticas del mundo se debieron quedar más que sorprendidos ya que las famosas letras de Hollywood amanecieron convertidas en ‘Hollyweed’.

Un individuo, todavía sin identificar, aprovechó la última noche del año para subirse a este emblemático icono de Los Ángeles y cubrir una parte de las dos vocales con una lona de tal manera que se leía ‘Hollyweed’. Es la particular manera de celebrar la entrada en vigor este 1 de enero de una nueva ley que legaliza el consumo de marihuana en California -también en Canadá.

Las cámaras de seguridad de la zona han recogido imágenes en las que se aprecia cómo el individuo subía a la montaña, escalaba por las letras y las cubría, de tal manera que se puede leer 'weed', palabra utilizada coloquialmente en inglés para hacer referencia a la marihuana. En una de las telas aparece un símbolo de la paz y en otra, de un corazón.

A pesar de haber captado el momento de la “broma”, las cámaras no han podido identificar al individuo y, según el portavoz de la Policía de Los Ángeles, “por el momento no hay sospechosos”. Sin embargo, las autoridades se encuentran actualmente investigando el hecho y, en caso de dar con él, se le acusaría de cometer una infracción por entrada ilícita ya que el cartel en sí no ha resultado dañado.

El archiconocido cartel de Hollywood, instalado en 1923, ya amaneció un 1 de enero de 1976 de la misma manera cuando Daniel Finewood, un estudiante de arte de la Universidad de Califonia, colocó cortinas en las letras para que también se leyera ‘Hollyweed’.