Al menos 20 muertos y más de 100 heridos en un tiroteo en Las Vegas

El terror ha vuelto a inundar Estados Unidos. Las Vegas se ha convertido en el escenario de un tiroteo en la noche del domingo cerca del casino Mandalay Bay, cuando se estaba celebrando el “Route 91. Harvest”, un festival de música country al aire libre, que ha acabado con, al menos, 20 muertos y un centenar de heridos.

Alrededor de las 22:00 hora local (las 8 de la mañana en España) la policía de Las Vegas informó en su cuenta de Twitter que se estaba investigando una posible situación de tiroteo junto al hotel Mandalay Bay. En ese momento, las redes sociales comenzaron a llenarse de fotos y vídeos de asistentes del concierto, que echaban a correr al tiempo que se escuchaban ráfagas de disparos.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

Momento exacto cuando se desata el tiroteo en las #Vegas esta noche. pic.twitter.com/ezVYNKHw3u — Victor (@FORZALAZIO15) 2 de octubre de 2017

De los más de 100 heridos, 14 de ellos están en estado crítico. Estos han sido trasladados al University Medical Center y al Sunrise Hospital Medical Center.

La policía ha confirmado que el tirador abatido estaba en el piso 32 del hotel Mandalay Bay Casino y que buscan a su acompañante Marilou Danluy, de rasgos "asiáticos", advirtiendo que la situación continua activa. Además, los vuelos del cercano aeropuerto internacional McCarran, han sido cancelados, así como las carreteras y accesos en la zona.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

En otro tweet posterior, la propia policía ha afirmado que, en este momento, no creen que haya más sospechosos implicados. Sin embargo, han comenzado la búsqueda de dos vehículos: un Hyundai Tucson Nevada con matrícula 114B40 y un Chrysler Pacifica Nevada con matrícula 79D401.