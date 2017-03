Londres dice 'no' al brexit en el 60 aniversario de la Unión Europea

Londres ha vestido sus calles con banderas europeas y desde la plaza de Trafalgar o desde Hyde Park, miles de ciudadanos ingleses y extranjeros se han manifestado contra el brexit en el 60 aniversario de la Unión Europea. La marcha ha terminado enfrente del Parlamento, lugar donde el pasado miércoles el islamista Khalid Masood perpetró un atentado terrorista y acabó con la vida de cuatro personas. Poco antes de que diera comienzo la manifestación, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

En torno a 25.000 y 100.000 personas han salido a las calles más emblemáticas de la ciudad bajo un dia soleado y despejado para manifestarse contra el brexit. El grupo 'Unidos por Europa' ha organizado esta marcha desde varios puntos céntricos de la ciudad en la que se han podido ver banderas y carteles con lemas como 'Cuál es el plan', 'Detengan el Brexido', 'Pienso, luego brexisto' o 'No somos monedas de cambio' han protagonizado la tarde en la ciudad.

Entre los oradores de la manifestación se encontraban el asesor político y antiguo jefe de prensa de Tony Blair, Alastair Campbel, o el liberaldemócrata Tim Farron que intentó enviar un mensaje de unidad a los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. "La primera ministra Theresa May no habla por ese 52% restante de la población inglesa que se sitúa en contra del brexit", explicaba este último al periódico inglés The Guardian.

A la manifestación se han sumado miles de familias y de jóvenes, así como de todos los expatriados de Reino Unido, que han querido mostrar su respaldo a Europa el mismo día en el que se celebra el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, origen de la actual UE, y pocos días antes de que se active el brexit.

Además, se ha montado un fuerte dispositivo de seguridad con motivo del atentado del pasado miércoles en Westminster. Por este motivo, la marcha se ha podido llevar a cabo sin ningún incidente.

Sin embargo, esta no será la única manifestación que se producirá en Reino Unido como apoyo a la Unión Europea ya que el grupo Movimiento de Jóvenes Europeos de Edimburgo ha organizado también una marcha muy parecida en la capital escocesa.