El líder de Al Qaeda declara la guerra santa para recuperar Ceuta y Melilla

El terrorismo yihadista vuelve a poner en el punto de mira a España. El líder de Al Qaeda Central, Ayman Al Zawahiri, ha hecho un llamamiento a los musulmanes a hacer la ‘yihad’ para recuperar Ceuta y Melilla “de los apóstatas”. Es la sexta vez que el líder de esta organización terrorista amenaza a Ceuta y Melilla, una amenaza que también ha realizado en varias ocasiones el Daesh.

En una grabación localizada por la Agencia de Inteligencia y Consultoría de Seguridad (AICS), Al Zawahiri pide que se actúe contra los que se han apropiado de las tierras de los musulmanes y en la lista incluye Ceuta y Melilla y España, territorios que compara con Palestina en Israel, Asia Central y el Cáucaso o Cachemira en la India. En concreto habla de “usurpación española” de ambos territorios.

"Hay que reavivar la misión entre las naciones musulmanas de hacer la yihad para liberar sus países de la ocupación de los infieles nativos y sus agentes apóstatas", dice en la grabación.

En ese mismo audio, Al Zawahiri establece que el objetivo prioritario es atacar a Estados Unidos.

al-Zawahiri calls to attack US (priority target) in his last speech "To Other than Allah We Will Not Bow" pic.twitter.com/kjU0L9XzJu