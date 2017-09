Lady Gaga ha sido ingresada

La cantante estadounidense se ha visto obligada a cancelar su actuación en Rock in Rio, el conocido festival musical que se celebra en Brasil. Han sido los problemas de salud los que han truncado el concierto en el festival. La cantante ha tenido que ser ingresada en un hospital debido a un fuerte dolor que ha sufrido en las últimas horas.

"Brasil, estoy triste porque no me encuentro lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa pero tengo que cuidar mi cuerpo ahora. Os pido que me entendáis y prometo que estaré de vuelta y actuaré para vosotros pronto", ha declarado la artista.

Gaga explicaba a través de su cuenta de Twitter que había tenido que acudir al hospital y que allí, los servicios médicos habían decidido ingresarla: "Me han tenido que llevar al hospital, no es simplemente un dolor de cadera o el desgaste de la gira, esto es un dolor severo. Estoy en las manos de los mejores médicos" relataba.

Sus miles de fans decidieron lanzar mensajes de apoyo a la artista, justificando esta baja y deseándole todo lo mejor a la artista. Según parece se trata de una fibromialgia, una enfermedad que la artista sufre desde hace añosy que provoca un intenso dolor muscular unido a otros síntomas como problemas de sueño y de memoria.

La enfermedad de Gaga afecta también a rostros conocidos como la cantante Cher o el actor estadounidense Morgan Freeman. En el panorama nacional hay casos como el de la cantante Vega, de "Operación Triunfo" o María José Campanario.

De momento, la artista tratará de proseguir con su gira "Joanne", que la llevará a Barcelona la semana que viene. Una vez finalice el último concierto de su tour, el 18 de diciembre en California, la estrafalaría cantante se alejará de los escenarios durante una larga temporada.