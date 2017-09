Kikito, el niño que “planta cara” a Trump

Turistas y habitantes de las inmediaciones que recorran la frontera de México y Estados Unidos en Baja California, por las inmediaciones de la colonia Libertad (Tecate) durante el próximo mes, se toparan con una pieza del artista francés JR. En la fotografía de gran tamaño se observa a un niño de un año de edad cuya perspectiva vista desde el lado americano parece tomar con sus manos el muro fronterizo.

La gran imagen del pequeño se levantó con la ayuda de los habitantes de la propia ciudad, propiciando un interés general a nivel mundial. El trabajo del artista francés se encuentra dentro del proyecto “Inside Out: The people’s art project”.

This is the exact location of the piece ! Up for a month ! https://t.co/UqhKFMTeMF pic.twitter.com/Q7uuXG3VJ1