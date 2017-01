El ISIS utiliza a sus 'cachorros' para ejecutar a prisioneros kurdos

El Estado Islámico ha publicado en las redes sociales nuevos vídeos de niños participando presuntamente en crueles ejecuciones de prisioneros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en un parque de atracciones abandonado situado en Deir ez-Zor (Siria), según ha informado el diario británico 'The Sun'.

Una de las grabaciones muestra a un niño de unos diez años vestido con ropa militar de camuflaje a punto de decapitar a un prisionero con un cuchillo de grandes dimensiones. En otro vídeo, un niño de muy corta edad aparece con una pistola apuntando a otro prisionero. Los momentos de las ejecuciones no han sido divulgados y los videos terminan poco antes de que se produzca el supuesto asesinato.

