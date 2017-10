Un hombre apuñala a varias personas en Múnich y se da a la fuga

Al menos cinco personas ha resultado heridas este sábado por la mañana en la ciudad alemana de Múnich tras haber sido atacadas por un hombre con un cuchillo. Según han informado las fuerzas de seguridad locales, el individuo se ha dado a la fuga tras cometer la agresión y continúa en paradero desconocido.

Alrededor de las 9:30 de la mañana, un hombre de 40 años, vestido con un pantalón gris y una chaqueta de chándal verde ha apuñalado a varias personas en la plaza Rosenheimer tal y como ha informado la policía a través de su cuenta oficial de Twitter. Por ahora, no se conocen los motivos de dicha agresión. Tras herir a al menos cinco viandantes, el hombre se ha dado a la fuga en una bicicleta negra.

Police operation at #Rosenheimerplatz. Offender injured a few people. Further information as soon as possible #München