Turquía sigue en estado de shock. El brutal atentando contra la discoteca Reina de Estambul en la noche de fin de año ha apagado la ciudad. Mientras la mayoría de sus habitantes siguen parapetados en sus casas, la autoridades turcas continúan, sin descanso, en busca del autor del atentando que dejó 39 muertos y 69 heridos. Ya han detenido a doce personas por su presunta relación con el ataque.

Uno de los heridos, el libanés François Asmar, con magulladuras en un brazo y que sobrevivió gracias a que se hizo el muerto, ha hablado con varios medios desde su habitación del hospital. "Hizo un disparo, así que pensamos, pensé, que era alguien enfadado o un borracho. Pero unos segundos después, escuchamos una ametralladora", explicó a la agencia Reuters.

El atacante, que sigue huido, disparó contra los heridos que se encontraban en el suelo, tal y como reconoce otro de los supervivientes: “En cuanto entró en el club, comenzó a disparar y no paró. Estuvo disparando sin parar durante 20 minutos al menos", comentó otro joven francés de origen turco, que también se salvó su vida: "Estaba escondido detrás de la mesa, sentado en el suelo, pero mi hombro debía de verse. Nos estaba disparando en el suelo (...) me hice el muerto para que no siguiera disparándome".

Por desgracia, NO son petardos. Es el ruido de las ametralladoras en Estambul en Nochevieja donde han perpetrado la vida de 39 personas. DEP pic.twitter.com/CIJp6fkvEL — Ojo liberal (@liberal_ojo) 1 de enero de 2017

Disparos a quemarropa

El informe forense citado por el diario 'Milliyet' lo deja bastante claro: algunas víctimas presentaban disparos a quemarropa. Además, uno de los camareros de la discoteca, reconoció que el terrorista disparó contra las zonas dónde había mas gente, incluso se atrevió a decir que el atacante conocía bastante bien el lugar ya que "irrumpió e inmediatamente se dirigió hacia las personas a la izquierda, que suele estar siempre más lleno. Me pregunto si vino aquí antes porque parecía conocer dónde ir", explica el camarero.

El club Reina, lujo a orillas del Bósforo

Esta discoteca está situado en uno de los lugares más lujosos de la ciudad, con numerosos restaurantes y cafeterías. Esta zona, y la sala dónde se produjo el atentado, es frecuentada por ciudadanos turcos acomodados y numerosos turistas. Por eso los fallecidos son ciudadanos de múltiples nacionalidades.