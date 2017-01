El frío congela Europa y provoca más de una treintena de muertos

Europa ha comenzado el año congelada y sumida en temperaturas polares. El termómetro en Polonia ha llegado a marcar -25º. En Alemania, llegaban a los 31 grados bajo cero. República Checa alcanzaba la friolera cifra de -34º mientras que Rusia sobrepasaba los 35 grados bajo cero. A todas estas se les suman Italia, Grecia, Bulgaria, Albania, Hungría y, prácticamente, toda Europa, donde se han registrado las temperatura más frías desde hace más de un siglo. Y es que el continente amanece cada día bajo cero con la llegada de una ola de frío que ya ha dejado más de una treintena de muertos a su paso.

La ola de frío se extiende por todo el viejo continente desde España –país menos afectado- hasta Rusia. Este temporal, consecuencia de una masa de aire que se ha desplazado desde Escandinavia, debería haber comenzado a desplazarse este domingo y a remitir las nevadas y heladas intensas. Sin embargo, los europeos continúan echando mano de algo más que de abrigo.

La parte más cruenta de este temporal la han sufrido las más de una treintena de personas que han fallecido por culpa del frío. Además, las autoridades de cada uno de la mayoría de los países europeos se han visto obligados a suspender los transportes públicos y cancelar más de un centenar de vuelos.

A pesar de que haya países en los que las temperaturas bajo cero han sido más altas, Italia y Polonia, que han llegado a registrar 17 y 25 grados bajo cero, han sido los países más afectados. Ocho personas murieron el sábado por frío en Italia de las cuales cinco de ellas eran sin techo. El país transalpino, poco acostumbrado a este frío, ha cerrado los colegios del sur después de que la nieve alcanzase un metro de espesor y se ha cancelado el tráfico marítimo por riesgo a que se congelen los ríos.

Por su parte, Polonia que en más de una ocasión se ha despertado con más de 20 grados bajo cero en los últimos días, ha registrado diez muertes. A estas muertes, hay que añadirle la de un hombre de 77 años en Grecia que murió de hipotermia mientras se dirigía al hospital con 15 grados bajo cero.

En Alemania, donde se han registrado 31,4 grados bajo cero, se han cerrado carreteras y suspendidos los servicios de transporte público. “¡Quédense en casa!” era el mensaje que difundía el servicio meteorológico alemán. Al mismo tiempo, en Turquía ya se han visto obligados a cancelar más de 500 vuelos por la nieve que se ha acumulado en la ciudad de Estambul.

Donde no es raro ver temperaturas bajo cero es en Rusia que ha llegado a registrar 35,9 grados bajo cero en la ciudad de Klin, a 100 kilómetros de Moscú. Por su parte, la capital rusa se ha sumido en 29 grados bajo cero, la temperatura más baja registrada en un 7 de enero desde hace 100 años. A todo esto, se le ha añade el problema que sufrieron las más de 12.000 personas que viven en la ciudad de Krasnogorsk (-25º) y que estuvieron todo el día del domingo sin calefacción.

Las condiciones en las que se encuentran los refugiados: "insostenible"

Sin embargo, los que más dificultades están teniendo para sobrevivir a estas temperaturas tan bajas son los refugiados que se encuentran en los campamentos de Turquía, Italia y Grecia así como las personas sin techo que se encuentran desamparados en las calles más frías de Europa. Este domingo fueron encontrados dos cuerpos congelados de dos iraquíes refugiados en Turquía mientras que el número de fallecidos refugiados en estas zonas aumenta.

Varias ONG se han quejado a las distintas autoridades europeas y a los gobiernos de cada país para que colaboren y ayuden con más suministros para poder calentarse. En este sentido, la Comisión Europea ha dicho este lunes que las condiciones en las que se encuentran miles de refugiados ante la ola de frío que se está dando en los campamentos instalados en Grecia es “insostenible”.

La portavoz comunitaria de Inmigración de este organismo europeo, Natasha Bertaud, ha avisado al Gobierno de Alexis Tsipras que la responsabilidad para mejorar la situación depende de Grecia. Además, ha manifestado la voluntad de la Unión Europea para proporcionar nuevos fondos que ayuden a costear este tipo de mejoras.

9 months after EU/Turkey deal this is how people live in #Greece. We call for immediate housing solutions for those stuck in the islands! pic.twitter.com/ERGwr4Fo4J