La falsa historia de la portadora ‘aplastada’ en la frontera de Ceuta

Cada día, cientos de mujeres porteadoras cruzan la frontera entre Marruecos y España, entre dos y tres veces, con el objetivo introducir en territorio marroquí una infinidad de productos que previamente han adquirido en suelo español. Son las conocidas ‘mujeres mula’, aunque también hay hombres que se someten a este 'castigo' para embolsarse como máximo veinte euros al día y poder hacer frente a los gastos que la vida les exige a diario. Una situación que la legislación permite, siempre y cuando no se utilicen carretillas ni la carga toque el suelo, lo que obliga a estas personas a echarse todo a la espalda y soportar pesos perjudiciales para su salud.

La situación, como ocurrió el pasado 13 de marzo, puede volverse caótica. La reapertura del nuevo paso de mercancías en el polígono del Tarajal desembocó en una avalancha descontrolada, que los cuerpos de seguridad trataron de apaciguar. Este suceso, para nada un caso aislado, se repitió días después, aunque esta vez sí, se consumó la desgracia. Una joven de en torno a veinte años, Souad El Khatib, falleció en el hospital en Tetuán días después de ser aplastada por la multitud, según recogieron varios diarios.

El hecho obtuvo una gran trascendencia, y el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PMA) reclamó al Ministro del Interior de Marruecos “abrir una investigación con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de este incidente, en conformidad con las leyes aplicables”. Según Adenoun, líder del PMA, esta no era la primera ocasión en la que la multitud acababa en desgracia, y puso el nombre de Hakima Bija, una mujer que falleció bajo circunstancias similares. “Todo hace pensar que existen tragedias similares que desconocemos. De ahí la urgencia de actuar”, insistió Adenoun, que apuntaba hacia un debate con el Departamento de Vivienda y Política para tratar la compleja situación de las mujeres mula.

Una discusión que podría no haber llegado a producirse, ya que si bien esta problemática existe a diario en Tarajal, el relato de este hecho en los medios de comunicación no atiende a la realidad, al menos según informa el periódico Al Massae, en un artículo redactado por el periodista Redouane Hassouni. Este medio ha contactado con fuentes familiares cercanas a la joven fallecida, que afirman que “Souad no ha fallecido a consecuencia del hacinamiento y la avalancha en el paso fronterizo, si no por las consecuencias de una enfermedad crónica que padecía”. La joven habría sido trasladada por estos problemas al Hospital Snia Rmel, donde finalmente falleció.