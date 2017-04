Una explosión en una iglesia en Egipto provoca al menos 21 muertos y 69 heridos

Al menos 21 personas han fallecido y 69 han resultado heridas como consecuencia de una explosión que se ha producido en el interior de una iglesia egipcia de Tanta, en el delta del Nilo. Por el momento, no se atribuye la autoría de dicho atentado a nadie y se desconocen las causas de la explosión.

El atentado ha sucedido en el interior de la iglesia y, según fuentes de la agencia oficial de noticias egipcia Mena, ésta ha sido provocada por un artefacto de fabricación casera.

Según fuentes del Ministerio del Interior del país, las fuerzas de seguridad egipcias ha acordonado la zona que se encuentra a 80 kilómetros de la capital El Cairo. Además, un equipo de artificieros se encuentran buscando más artefactos explosivos en el lugar.

