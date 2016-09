Explosión controlada en Nueva Jersey tras localizarse un artefacto explosivo

Las autoridades de Nueva Jersey han hecho estallar de manera controlada un artefacto explosivo localizado en la estación de Elisabeth, pese a que no habían avisado.

Desde el Ayuntamiento de la ciudad, se ha asegurado que puede haber más explosiones, ya que el paquete sospechoso encontrado era una mochila con "múltiples artefactos", según explica la NBC.

