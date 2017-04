Estado Unidos bombardea Afganistán con la bomba 'Madre'

Estados Unidos ha usado esta jueves por primera vez en un conflicto la mayor bomba no nuclear, la llamada 'Madre de todas las bombas', para destruir un complejo de túneles del Estado Islámico en Afganistán, con lo que mandó también un mensaje de fuerza al grupo yihadista. El Pentágono confirmó la operación, aunque no detalló si se trata del mayor artefacto. Este ataque contra el terrorismo yihadista se produce después del el bombardeo al régimen sirio y en plena escalada de tensión con Corea del Norte. Donald Trump quiso transmitir un mensaje mixto durante su campaña electoral: combinaba la promesa de no embarcar al país en más conflictos externos de los imprescindibles con bravuconadas militares. Pero parece que los últimos acontecimientos han evidenciado la personalidad miliar del presidente estadounidense.

"El bombardeo estaba diseñado para minimizar el riesgo para las fuerzas afganas estadounidenses que desarrollan operaciones sobre el terreno en esa zona, al tiempo que se maximiza la destrucción de combatientes e instalaciones del EI-Jorasán", explicó el Pentágono en un comunicado."Esta es la munición adecuada para reducir los obstáculos y mantener el ritmo de la ofensiva contra el EI-Jorasán", explicó el general John W. Nicholson, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, quien recordó que los yihadistas han estado trabajando en defensas subterráneas y búnkers.

Además, el Pentágono señaló que se habían tomado "todas las precauciones" para evitar las víctimas civiles en esta acción militar sin precedentes, aunque no hay aún datos sobre el resultado del lanzamiento de esta bomba. El jueves había informado de que 18 milicianos kurdos murieron por error en un ataque aéreo lanzado por las fuerzas de la coalición en Siria, el tercer fallo de este tipo en un mes.