Largas colas en los aeropuertos de todo el mundo por un fallo en un 'software'

El fallo informático localizado en el 'software Amadeus Altea', ha hecho que cundiera el pánico en muchos aeropuertos de todo el mundo, incluyendo lugares tan transitados como París, Londres, Zurich, Washington, Singapur o Melburne. Según 'The Telegraph', este 'software' es utilizado por decenas de aerolíneas de todo el mundo.

Aún no se sabe si los sistemas han sido 'hackeados' o si ha sido simplemente un problema técnico. Pero lo que si sabemos es que la caída de los sistemas informáticos han provocado largas colas y una gran sensación de caos en algunos de los principales aeropuertos europeos.

Gatwick, el aeropuerto londinense, ha estado colapsado durante gran parte de la mañana. Las colas en los mostradores crecían por momentos y los equipajes se amontonaban a la espera de poder ser facturados.

Los pasajeros más afectados han sido los que viajaban con las compañías Qatar Airways y British Airways. Desde Gatwick informan que el problema no ha causado retraso en los vuelos, de hecho ha podido ser solucionado a las cuatro horas.

En los aeropuertos españoles, Aena ha confirmado que no se registraban problemas. En Iberia, la socia de British Airways en el holding IAG, ha explicado que utilizan un sistema de check in propio desarrollado hace años, llamado Resiber. El fallo informático del software Amadeus Altea (usado por 125 aerolíneas) no solo ha causado estragos en los aeropuertos, si no también vía online.