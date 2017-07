Corea del Norte sigue añadiendo tensión internacional

El gobierno de Corea del Norte ha informado del lanzamiento de un misil intercontinental, supervisado por el propio Kim Jong Un, a las 09.40 horas en dirección al Mar de Japón, que cayó a menos de 200 kilómetros del archipiélago nipón.

El proyectil llegó a alcanzar una altura de 2.802 kilómetros y a volar durante 39 minutos, según informó el propio régimen en un anuncio televisado.

Tensión internacional

La nueva prueba de Kim Jong Un ha desatado comentarios de diferentes líderes políticos, entre ellos del presidente norteamericano, Donal Trump, quien se preguntaba en su perfil de Twitter si el presidente norcoreano no tenía nada mejor que hacer con su vida.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....