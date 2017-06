La Casa Blanca veta la entrada de cámaras y la CNN opta por enviar un ilustrador

"La CNN se ha vuelto creativa". Así se titulaba el tuit que ha publicado la CNN este viernes tras publicar una ilustración de una rueda de prensa en la Casa Blanca. El medio internacional ha tenido que echar mano de la creatividad y mandar al dibujante Bill Hennessy a retratar el 'briefing' convocado para ayer viernes en la vivienda del presidente de los Estados Unidos.

El hecho se ha producido después de que la Casa Blanca, bajo orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera vetar la entrada de algunas cámaras a las ruedas de prensa. En el tuit publicado en la cuenta oficial de la cadena de televisión se puede ver un vídeo en el que a través de estos bocetos se pueden leer algunas de las frases que dijo el encargado de dar la rueda de prensa: el secretario del equipo de comunicación de Trump, Sean Spicer.

El encargado de inmortalizar este momento ha sido Bill Hennessy, dibujante que ilustra los procesos en el Tribunal Supremo estadounidense a los que no pueden acceder los medios con sus cámaras. A través de este boceto, la cadena de televisión ha denunciado que solo en el mes de junio se han dado cuatro ruedas de prensa -muy pocas en comparación con los anteriores gobiernos tanto demócratas como republicanos- y que en cada una de ellas la CNN, al igual que ha ocurrido con otros medios, no han podido entrar con las cámaras.

CNN got creative and sent a sketch artist to the White House briefings since cameras aren't allowed https://t.co/PZVJZXjzDr pic.twitter.com/UPHrevOFYO