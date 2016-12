Un avión secuestrado en Libia aterriza en Malta con 118 personas a bordo

Un avión de pasajeros de la compañía Afriqiyah Airway que cubría un vuelo nacional desde Sebha a Tripoli (Libia) ha sido secuestrado y obligado a desviarse a Malta, donde ha aterrizado finalmente. En la aeronave viajan 118 personas.

El secuestrador ha amenazado con hacer detonar una granada de mano, aunque ha asegurado que está dispuesto a liberar al pasaje si se cumplen sus demandas.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha señalado en su cuenta de Twitter que se trata de un probable secuestro. Ante la amenaza las autoridades han desviado el vuelo a Malta.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM