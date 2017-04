El atentado de Estocolmo, en vivo y en directo online

17:44 h. Se reduce el número de víctimas. Las cifras oficiales hablan ahora de dos fallecidos y ocho heridos.

17: 43 h. Las autoridades están desalojando otro centro comercial de Estocolmo, diferente al primero en el que se ha empotrado el camión que hace unas horas ha atropellado a varias personas en el centro de la ciudad, según RTVE.

17:32 h. Eva Juzgado, trabajadora del instituto Cervantes en Estocolmo: "Sabíamos que de producirse un atentado en Estocolmo sería en esta zona porque es muy concurrida. De hecho, hace dos años un hombre ya se intento inmolar en este mismo lugar".

17:31 h. Eva Juzgado, trabajadora del instituto Cervantes en Estocolmo: "Hay muchos españoles en la zona, pero no me consta que haya ninguno entre los fallecidos ni entre los heridos. Ahora, todo está desierto y los helicópteros no paran de sobrevolar la zona"

17:26 h. Las policía sueca, en rueda de prensa, ha dicho que no puede confirmar que el detenido tenga relación con el posible atentado ocurrido en Estocolmo.

17: 25 h. La familia real sueca ha expresado en un comunicado su "consternación" por el ataque terrorista. "La familia real y yo hemos recibido con consternación la información sobre el ataque de esta tarde en Estocolmo", comienza la breve declaración del rey sueco, Carlos XVI Gustavo. El monarca agregó que los miembros de la familia real "siguen atentamente la evolución" de los acontecimientos, cuyo "contexto y su alcance total son por el momento desconocidos".

17:23 h. Comienzan a llegar las primeras condolencias por el atentado. Angela Merkel ha mostrado su apoyo al pueblo sueco después de lo ocurrido. "Estamos con las víctimas, los heridos, sus familiares, los rescatadores y la policía. Debemos estar juntos contra el terror".

17:22 h. Se desconoce si el robo fue realizado por una o mas personas aunque un portavoz de la compañía sí ha confirmado que el conductor del camión se encuentra ileso.

17:19 h. La embajada española recomienda a los españoles residentes en Estocolmo no tomar el transporte público. Además ha facilitado un número de teléfono para afectados.

17:18 h. Recordamos que una persona ha sido detenida en relación con el atropello de hoy en el centro de Estocolmo en el que han muerto, al menos tres personas , cuando un camión arrolló a los viandantes en una zona peatonal de la ciudad, aseguró el primer ministro sueco, Stefan Löfven, citado por la emisora "Radio de Suecia".

17: 17 h. Este es un gráfico de la trayectoria del camión suicida, publicado por un medio sueco.

17:13 h. El balance oficial ahora mismo es de 3 muertos y 8 heridos.

17:00 h. No hay españoles entre las víctimas del atentado, según el ministro de Asuntos Exteriores.

Este es el quinto ataque con vehículos contra multitudes en Europarecientemente. El primero fue en Niza, en julio de 2016; el siguiente fue en Berlín en diciembre, al que le siguió el del Parlamento británico el 22 de marzo; un intento de atropello en Amberes al día siguiente, y este, en el centro de Estocolmo.

16: 43 h. La cervecera sueca Spendrups ha confirmado que el camión utilizado en el atentado pertenece a su compañía y que ha sido robado esta mañana cuando se encontraba repartiendo su mercancía junto a un restaurante del centro de Estocolmo

16: 33 h. El camión habría sido secuestrado esta mañana y de él se habrían bajado tres personas armadas, según afirma el periódico 'Expressen'. De hecho, la misma publicación afirma que se ha producido un tiroteo en un edificio a dos kilómetros del lugar donde se ha producido el atentado

16:27 h. Stefan Löfven, primer ministro de Suecia, ha confirmado de que se trata de un atentado terrorista y que se ha producido al menos una detención

16:23 h. Se empiezan a conocer datos del camión. Al parecer habría sido robado poco antes del ataque. Según un testigo, el conductor original del vehículo fue asaltado cuando realizaba un reparto en un restaurante.

16:15 h. Según medios locales, la Policía está tratando el incidente como un posible ataque terrorista y la emisora sueca SVT habla de que se han escuchado disparos en la zona.

16: 06 h. Por lo que se sabe hasta el momento, el camión entró en una zona peatonal del centro de la capital sueca, Drottninggatan, y arrolló a varias personas hasta que finalmente ha acabado empotrado contra un establecimiento.