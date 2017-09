Asesinada una doctora española de la Cruz Roja en Afganistán

Una doctora española, trabajadora de la Cruz Roja, ha sido asesinada esta mañana por dos pacientes en Mazar-e-Sharif, Afganistán, tras recibir varios disparos, según han confirmado a los medios locales fuentes de la policía afgana. El suceso se ha producido en una localidad situada al norte del país.

El hecho se ha producido alrededor de las 10.30 de la mañana cuando dos pacientes que recibían tratamiento cada mes esperaban a la doctora, de nacionalidad española, en el centro sanitario donde trabajaba. Los dos agresores ya han sido detenidos aunque desde la Cruz Roja han confirmado que uno de ellos, un joven de 21 años, ha sido el que ha apretado el gatillo.

Según ha informado el periodista afgano Tahir Qadiry, los pacientes, uno de ellos procedente de la provincia de Jawzan y el otro del distrito de Charbulack, en la provincia de Mazar-e-Sharif, han entrado en el hospital de la Cruz Roja con el arma escondida en sus sillas de ruedas.

