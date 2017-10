Adiós a la aerolínea de bajo coste, Monarch Airlines

La compañía aérea Monarch Airlines ha entrado en bancarrota y ha dejado de operar con efecto inmediato. Así lo ha anunciado este lunes la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA). Se calcula que los afectados serían más de 850.000 personas; entre ellos, 110.000 se encuentran actualmente fuera de sus países de origen. Ante esta última situación, el gobierno británico ha pedido al CAA fletar 30 aviones para devolver a los pasajeros a sus casas.

En su cuenta de Twitter, la compañía de bajo coste ha anunciado la suspensión de vuelos de manera inmediata. Además, en su página web, el grupo llamó a todos aquellos que tengan un vuelo con alguna de sus compañías en bancarrota que no acudan a los aeropuertos. Las compañías afectadas son Monarch Airlines, Monarch Holidays Ltd., Firs Aviation Ltd, Avro Ltd. y Somewhere2stay Ltd.

We're sorry to announce that Monarch has suspended flights and holidays. Please check https://t.co/buw8yPzDGY for further information. pic.twitter.com/CA6jdMLu1C — Monarch (@Monarch) 2 de octubre de 2017

El anuncio de la suspensión de vuelos ha traído consigo que 12 aeropuertos españoles se hayan visto afectados, anulándose un total de 69 vuelos. En concreto, la línea británica afecta a tres aeropuertos en las Islas Baleares (Ibiza, Menorca y Palma), cuatro en las Islas Canarias (Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canarias y Tenerife), Alicante, Barcelona, Madrid, Almería y Málaga.

