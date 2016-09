Winnie Harlow, la modelo que ha seducido a Hamilton

Lewis Hamilton ha encontrado el amor. El piloto de Fórmula 1, al que en los últimos meses se le ha vinculado con Gigi Hadid, Kendall Jenner o Rita Ora, mantiene una relación con la modelo Winnie Harlow. “No querían que los medios sospecharan sobre su relación. Todavía no es nada serio pero a Lewis le gusta mucho Winnie”, apuntan fuentes cercanas al diario inglés The Sun. Eso explicaría el por qué no han posado juntos, pese a coincidir en más de un evento en las últimas semanas.

El británico habría iniciado así un nuevo noviazgo, un año y medio después de romper su relación con Nicole Scherzinger, con la que había compartido siete años de su vida. Su nueva novia también ejerce de modelo, y tiene un gran tirón en las redes sociales, con más de un millón de seguidores. Saltó a la fama con el programa 'America’s Next Top Model’, aunque Harlow es más conocida por reivindicar el vitíligo en sus posados, una enfermedad degenerativa de la piel que provoca la aparición de claras manchas.

If you love me, love me But don't you ever let me go When the roof is on fire you never let me know Una foto publicada por ♔Winnie♔ (@winnieharlow) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 9:49 PDT

“Alguna gente tiene la piel blanca; alguna tiene la piel negra. Yo tengo las dos”, escribió la joven estadounidense de veintidós años en su cuenta de Instagram. En el pasado, esta enfermedad sí fue un problema para ella, debido al bullying al que le sometían sus compañeros de clase. Ahora ha aprovechado esa adversidad y ha creado una marca personal que la ha permitido adquirir gran tirón en el mundo de la moda y ganar un buen número fans.

Después de una etapa en la que Hamilton dio mucho que hablar lejos del asfalto por sus accidentes de tráficos o sus sucesivas fiestas, la llegada de su nuevo amor podría centrarle y permitirle rendir mejor. Ahora mismo, el británico se mantiene líder del Mundial, aunque tiene muy cerca a su compañero de equipo y rival por el Mundial, Nico Rosberg.