Recuerden que la acción comenzará a partir de las 09:00 horas en España.

Test de pretemporada Fórmula 1, en vivo y en directo online en Montmeló

En la jornada de este miércoles veremos sobre la pista de nuevo al asturiano. Mucha expectación. ¿Mejorarán los tiempos? ¿Habrá más pistas de cara al inicio de Mundial? En un rato saldremos de dudas. Podéis seguirlo en Estrella Digital.

Eso sí, a pesar de los fallos, Vandoorne señaló al término de la jornada que se encontró “cómodo”. Pero la sensación es que desde la presentación del MCL32 el pasado viernes, las expectativas han variado notablemente.

Alonso se mostró decepcionado tras la primera jornada, y tras lo visto el martes no habrá cambiado de opinión. Sólo le quedan tres jornadas para encontrar información y ritmo en el monoplaza. Desde luego, de lo que no hay duda es que en las rectas no son los más veloces.

Podía preverse después de que Honda señalara que diseñarían un nuevo motor completamente nuevo. Es más, McLaren aseguró que las dudas de cara a esta temporada residían en el trabajo de los japoneses.

Estos problemas provienen sobre todo del tanque de aceite, demasiado estrecho. Cualquier retoque afectará al resto de componentes, y obligará a modificar varias piezas. Demasiados inconvenientes para tan escaso tiempo de preparación.

Dos motores han sufrido daños, por lo que según apuntan medios alemanes, podrían llegar a Barcelona nuevas unidades procedentes de Japón. Y es que el belga ayer no pudo forzar por temor a lastimar la unidad de potencia.

Sin embargo, McLaren-Honda no levanta cabeza. Dos días horrorosos, con Alonso y Vandoorne al volante. Pocas vueltas, y el segundo peor registro en ambas sesiones. Además, problemas de fiabilidad.

También pueden estar satisfechos en Force India, el primero de los mortales. En Haas el paso del tiempo les da la razón con un buen ritmo, y hasta Toro Rosso parece entonado.

El mejor tiempo, eso sí, fue para Raikkonen, que también superó las cien vueltas. Ferrari se postula como principal alternativa, por encima incluso de Red Bull. Algo un tanto raro. ¿Se guarda algo el equipo austriaco?

El cambio de normativa no ha afectado a Mercedes, que de momento se mantiene como la principal favorita. En la jornada de ayer fue la escudería que más tiempo estuvo sobre el asfalto.

Las dos primeras jornadas nos han dejado bastantes pistas de lo que nos podemos encontrar en el Gran Premio de Australia, pese a que lo más lógico es que los cronómetros continúen su descenso hasta el 1:18 alto.