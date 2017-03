Probamos el Audi A3 Sportback

Un coche de estas características sin duda se tiene que probar haciendo bastantes kilómetros, así que para ello decidí hacer un viaje desde Madrid hasta Tarragona y solo puedo decir que me ha sorprendido gratamente. A priori puede parecer que el motor 1.6 TDI de 110 Cv puede quedarse algo corto para este modelo, que además es el Sportback, la variante de 5 puertas del A3, pero una vez empiezas a hacer kilómetros con él, te das cuenta de que es la mejor elección.

El lunes por la mañana, y con el depósito lleno, configuramos el GPS para ir a Tarragona. Este A3 está cargado de detalles que os iré explicando a lo largo del artículo. El primero de ellos es el cuadro de instrumentos digital que equipa, llamado “Audi virtual cockpit”. En él disponemos de varias funciones, quizá la más interesante bajo mi punto de vista es la posibilidad de tener el GPS con vista de satélite y no tener que estar desviando nuestra mirada hacia la pantalla de la consola central. Salimos a carretera y conectamos el control de crucero.

La insonorización del vehículo está muy lograda eso hace que dentro del habitáculo no se sienta la más mínima vibración del motor, lo que hace que los kilómetros pasen sin apenas darme cuenta. El espacio en las plazas delanteras es bastante amplio con todo cuidado al detalle, al igual que la ergonomía de los botones, los cuales transmiten un gran nivel de calidad. Pero no solo eso, también han sido situados en el sitio perfecto para poder utilizarlos sin desviar un ápice la atención de la carretera. Los kilómetros van pasando y el depósito se va vaciando (debo confesar que no me gusta llevar el depósito por debajo de la mitad) y aunque queda todavía para llegar a Tarragona, decido buscar una gasolinera para repostar. Accedo al menú de la pantalla central y en él se encuentran varias opciones, pero la que más me interesa ahora es la de localizar las gasolineras más cercanas. Cual es mi sorpresa, al ver que no solo me las muestra, sino que también me indica el precio del combustible. Desde ahí cambio a la ruta del GPS para que me guíe hasta la gasolinera elegida.

Aprovechando la parada para repostar, investigo un poco las opciones que nos ofrece la pantalla central. En ella podemos leer las noticias del momento, ver los aeropuertos más cercanos con información tanto de la llegada como salida de los vuelos, hora estimada, terminal, compañía, absolutamente todo lo necesario. Las mismas opciones nos las muestra con las estaciones tanto de tren como de autobús, eventos varios que se celebran en la ciudad y cercanías y un sinfín de información de lo más útil que nos hará ser capaces de llegar a tiempo a todo y no perdernos ni un solo plan.

Después de haber conducido algo más de 600 km solo puedo decir cosas buenas. Es un trayecto que he realizado en varias ocasiones con diferentes vehículos y lo normal es terminar con la espalda resentida, pero no en esta ocasión. Los asientos han sido diseñados pensando en la comodidad del conductor y el poder recorrer grandes distancias sin terminar agotado. Los traseros más de lo mismo, ya que no escatiman calidad en ninguna de sus plazas. Al subir lo primero con lo que nos encontramos es con una gran abertura de la puerta, la cual facilita muchísimo el acceso, eso es ideal también a la hora de llevar niños en sus sillas, ya que facilita muchísimo el poder meterlos en ellas sin hacer contorsionismo como en otros vehículos. El maletero tiene una capacidad de carga de 380 litros, en los que podemos cargar sin problema varias maletas de tamaño medio, aunque si necesitamos mas espacio, con abatir los asientos traseros se amplía hasta los 1220 litros. Espacio más que de sobra.

Al salir a media tarde de la capital, se hizo de noche antes de llegar, pero no hubo ningún problema ya que, a pesar de las curvas y la mala visibilidad que hay en el camino para llegar a mi destino en una casa de campo, los xenón pasaron con nota la prueba de las luces.

Tengo que decir que tenía mis dudas acerca de si podría llegar al final del camino. En los días previos había llovido bastante y el camino, aunque practicable, no era todo lo llano que debería, en esas circunstancias había sido testigo de como algún que otro compacto había tenido que ser rescatado por un 4x4. Pero mis dudas se disiparon según me adentré en el camino, para mi gran satisfacción el A3 se comportó como si fuera un camino de asfalto.

Después de un viaje largo, llegamos al destino y toca descansar.

En los días posteriores solo lo usé para trayectos de ciudad y su conducción fue impecable, con un consumo bastante bajo (5,4 l) que me sorprendió gratamente. Otro aspecto a destacar es su gran maniobrabilidad, es un coche que cabe en casi cualquier sitio y eso en ciudad es de agradecer.

Al quinto día tocaba abandonar mis tierras de paz y tranquilidad e incorporarme de nuevo al mundanal y ruidoso “caos” de Madrid. Así que me acerco de nuevo a la gasolinera para emprender el camino con el depósito lleno y de esta forma no tener que parar hasta llegar a casa para repostar.

Esta vez quiero poner más a prueba los límites del coche con la menor circulación posible para ver mejor consumos y demás por lo que me dirijo a la autopista de peaje. Una vez allí veo que la respuesta del Audi es muy lineal, y esto teniendo en cuenta que quería llegar al destino sin repostar, se agradece enormemente (4,7 l). La estabilidad es un gran punto fuerte de este coche, a pesar de ser un día de viento, no tuve ningún problema. Llegando al final del viaje y por la autovía de Valencia (llamada A3 para los que no lo sepan, vaya casualidad) me encontré lo que todos los conductores odiamos: atasco. Aquí tuve que poner a prueba los frenos, ya que como en todos los atascos, la tónica en estos es: acelerar, frenar, parar y vuelta a empezar. Me demostraron un gran comportamiento ya que tiene una frenada contundente pero sin dejarte clavado.

Y por fin llego a casa, pudiendo hacer un balance más que positivo de este coche con el cual sin duda volvería a repetir por su excelente comportamiento y calidad de acabados y su poco consumo. Al aparcar en el garaje y verlo pienso en que entiendo perfectamente que la marca de los cuatro aros sigue siendo una de las mejor valoradas.

