Presentación de McLaren-Honda, en vivo y en directo online

El MCL32 se podrá ver sobre el asfalto en tres días, el 27 de febrero, cuando arranquen los test de pretemporada en Montmeló. Ahí empezaremos a vislumbrar a qué nivel están los diferentes equipos.

La escudería se ha mostrado muy activa en las redes sociales en los últimos días. Han reflejado la expectación que se espera en Tokio.

En el colorido se esperan sorpresas. ¿Habrá algún tono naranja? En unas horas lo conoceremos.

La duda está en si el nuevo motor, rediseñado por completo, estará a la altura. De momento, en Honda no han garantizado absolutamente nada. Mucha incertidumbre en este aspecto.

McLaren espera estar preparado a nivel de chasis, que adquiere una importancia vital con la nueva reglamentación. Hasta 40 km/h más rápido irán los coches en el paso por curva.

La gran figura para liderar este proyecto es Zak Brown, el nuevo jefe de la escudería. Desde su llegada no se ha callado nada. Admitió que no ganarán el Mundial y la incipiente necesidad por conseguir un patrocinador.

Todo un veterano junto a una joven promesa que se estrenará de forma completa en el gran circo. Presente y futuro. ¿Renovará el español? ¿Dirá algo en el día de hoy?

En el acto de presentación del MCL32, como se denominará al nuevo McLaren-Honda tras la marcha de Ron Dennis, estarán los dos pilotos oficiales para la nueva temporada: Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne.

El objetivo es alcanzar la cuarta posición en el Mundial de Constructores, después del sexto lugar del pasado curso. Mercedes, Red Bull y Ferrari, parecen tener otra pugna al margen. Williams y Force India serán los rivales más feroces.

Pese a que al inicio de la aventura se marcó como fecha para pelar por el campeonato el 2017, lo cierto es que son ya muchas las voces que han augurado que este curso el rendimiento tampoco será el esperado.

La presentación se produce días después de haber vislumbrado los proyectos de Renault, Force India y Mercedes. Este viernes también será el estreno del nuevo Ferrari.

El monoplaza se podrá ver a partir de las 12:00 hora española, momento programado para dar luz verde al tercer año de alianza entre McLaren y Honda. La fecha está fijada desde hace más de un mes.

Bienvenidos a la retransmisión de la presentación del nuevo McLaren-Honda con Alonso y Vandoorne, en vivo y en directo online.