El 'paraíso' inútil de Fernando Alonso

Como si no tuviera suficiente con el pobre rendimiento de su monoplaza, los disgustos se suceden para Fernando Alonso. El español ha conocido esta tarde que la FIA no contará con su circuito para los campeonatos europeos y mundiales de karting, así como la Academy Trophy, los campeonatos de mayor trascendencia en este ámbito. Un palo para el asturiano, que en la inauguración tildó su trazado como “el mejor del mundo”. También para España, que pierde la única representación con la que contaba, mientras que otros destinos como Italia (Sarno y Lonato) y Francia (Salbris y Essay), si tienen pruebas incluidas en el calendario anual.

La decisión, curiosamente, se ha producido unos meses después de que Gonzalo Basurto falleciera mientras participaba en unos campeonatos asturianos. No obstante, y pese a que la FIA no se ha pronunciado al respecto, la seguridad no sería uno de los motivos. O eso debería entenderse después de las explicaciones que el piloto español dio tras el fatídico accidente. “Tenemos la homologación de la CIK”, mencionó entonces Alonso. “Ellos te dicen qué espacio debes tener en la pista, en las escapatorias, a qué velocidad se debe pasar en las curvas o qué pianos debes introducir, porque todos son estándar. Construimos el circuito según todo eso”, zanjó Fernando.

Profesionalmente, es un golpe difícil de asimilar para Alonso, que inauguró ese ‘paraíso’ en 2015, subido encima de un karting y recorriendo el trazado al completo, diseñado a su gusto, con las curvas que más le han seducido en los quince años que lleva en la Fórmula 1. El complejo, de 80.000 metros cuadrados, está ubicado en La Morgal, uno de los polígonos más exquisitos de Asturias y que está tan sólo a diez kilómetros de Oviedo. La obra duró siete años y en ella se invirtieron diez millones de euros, gran parte de ellos de fondo público.

Además del circuito, semejante terreno cuenta con un campo de golf y el museo del propio Fernando, en el que exhibe los monoplazas que ha tenido en la Fórmula 1, cascos y un sinfín de accesorios que han marcado su carrera profesional. Una mina de oro para Fernando Alonso, cuya labor para devolver el favor al Ayuntamiento era dar clases de educación vial a chavales que de Primaria. Sin embargo, el dinero no es la circunstancia más reseñable para Alonso, del que se ha conocido en el día de hoy que es el segundo campeón del mundo que más dinero ha ganado en el ‘gran circo’, y que probablemente en un par de años desbanque a Michael Schumacher.

Su preocupación es el legado que deja. Su circuito, agresivo para que los valientes ataquen en cada giro, ha quedado en desuso al menos al nivel internacional, el único visible en el karting. Un problema también para los españoles que, en un deporte tan costoso, han cedido la oportunidad de correr ante los suyos y ‘ahorrarse’ un viaje. La noticia, además, se ha producido el mismo día en el que se disputa el campeonato del Mundo de karting, que contaba con una gran representación de nuestro país: Hiltbrand y Vidales en categoría OK y Genis Civico (DPK Racing), José María Navalón (VDK Racing), Fco. Javier Sagrera (CRG), Carles Martínez (Praga Racing), José Antonio Gómez (Birel Art), Urbletz Moar (Evokart), Isidro Callejas (Uno Matrícula), Ayrton Fontaecha (CRG) y Rubén Moya (Ward Racing) en categoría OK Junior.