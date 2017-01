Mercedes ficha a Bottas y confía en que pase “al siguiente nivel”

Las vacaciones de la Fórmula 1 están cerca de llegar a su fin. El próximo 24 de febrero se celebrará la presentación del nuevo monoplaza de McLaren y todavía es muy pronto para predecir cuál será el funcionamiento de los diferentes equipos. Sin embargo, no hay ninguna duda de que Mercedes parte como el principal favorito, aunque hasta este lunes los de la ‘Flecha Plateada’ no han descubierto la incógnita creada en torno al nombre de su segundo piloto.

Ya era un secreto a voces que Valtteri Bottas iba a ocupar el lugar de Nico Rosberg y que eso iba a producir que Felipe Massa regresara a Williams. Además, también se confirma que Pascal Wehrlein tendrá que conformarse con correr en Sauber durante 2017, a pesar del buen papel que tuvo en Manor durante la semana pasada.

Por eso, este fue el día de las primeras charlas de los pilotos con sus nuevos ingenieros, por lo que Bottas fue el primero en dirigirse a los trabajadores de la fábrica de su nuevo equipo. "He recibido una bienvenida muy cálida. Aún he de conocer a mucha gente y tengo muchos rostros nuevos que recordar, pero por ahora todo ha ido muy bien. Estoy realmente impresionado por las instalaciones y tengo ganas de conocer mejor a todo el mundo. Mi primera experiencia con los motores Mercedes fue en la Fórmula 3, en 2009, y conozco bien sus unidades de potencia por los últimos tres años con Williams. Pero he de aprender muchas cosas nuevas del coche y también entender cómo funciona el equipo en la fábrica, los tests y las carreras", comentó el finlandés.

Asimismo, el nuevo compañero de Hamilton fue prudente a la hora de prever su posible rendimiento. "Estoy listo para trabajar duro, para probarme a mí mismo y probar mis habilidades. Será una temporada complicada y el hecho de unirme a un equipo hace que haya más trabajo que de costumbre. Pero estoy listo al 100% para eso. Estoy entrenando duro para estar en mi mejor forma física, porque con los nuevos coches será mucho más duro. Siempre me he marcado objetivos muy altos, así que mi objetivo es rendir desde la primera carrera. Estoy cargado de energía y listo para trabajar este año, y espero que muchos más con Mercedes".

No obstante, Bottas también aprovechó el momento para agradecer el trato recibido por su anterior escudería. "He pasado siete años fantásticos ahí, empezando como probador en 2010. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos y me voy con grandes recuerdos. Mi debut en Fórmula 1, mis primeros puntos, mis nueve puntos… Todo ha sido con los chicos y chicas de Grove, así que les doy las gracias y les deseo lo mejor para el futuro".

Massa regresa para ayudar a Williams

En cambio, Toto Wolff confía en que la llegada del nuevo piloto sirva para generar una nueva motivación en el equipo. "Confiamos en la habilidad de Valtteri. Es una de las razones por las que es el piloto en el que nos hemos fijado este invierno. Las próximas semanas serán ajetreadas. Trabajaremos para construir nuestra relación y que así Valtteri entienda tanto el equipo como el coche. Pero es un reto emocionante que nos aportará nuevas energías, nuevas dinámicas. Y estamos trabajando duro para darles tanto a Lewis como a Valtteri el coche que necesitan para hacer su trabajo".

Por otro lado, el director ejecutivo de Mercedes AMG quiso recordar que el anuncio de Rosberg les causó un buen sobresalto."A veces, circunstancias inesperadas ofrecen oportunidades interesantes. La decisión de Nico en diciembre fue una gran sorpresa, una situación difícil de gestionar para el equipo. Pero lidiar con la tormenta te hace más fuerte y creemos que era otra oportunidad para que nuestro equipo siguiera creciendo".

Por último, Wolff alabó el carácter de su nuevo piloto y dejó entrever que espera que le ponga las cosas muy difíciles a Hamilton, a pesar de que el británico respiró tranquilo cuando supo que ni Alonso ni Vettel estarían al otro lado del garaje. "Valtteri tiene los pies en el suelo, es un tipo directo y está muy concentrado. Es bastante finlandés, para ser honesto. Tiene un historial impresionante en las categorías formativas y nueve podios en Fórmula 1. Pero ahora es el momento de pasar al siguiente nivel y ver cómo puede avanzar para luchar por victorias y campeonatos. Tenemos un programa para integrarle en el equipo. Pero estoy seguro de una cosa: conozco a Valtteri. Lo dará todo".

Por su parte, Pascal Wehrlein no tuvo más remedio que ser políticamente correcto y mostrarse satisfecho a pesar de que durante un momento se vio como piloto titular en el mejor equipo del momento. "Estoy encantado de ser parte del equipo Sauber para la próxima temporada de Fórmula 1. Es un reto nuevo en un equipo nuevo y estoy emocionado, tengo ganas de esta nueva aventura. Nuestro objetivo es establecernos en la mitad de la parrilla y anotar puntos de manera regular. Dicho esto, apoyaré lo mejor que pueda a Sauber. Ahora tengo ganas de conocer a todo el mundo en el equipo y de preparar la campaña 2017. Quiero darle las gracias a Sauber por confiar en mí y darme esta gran oportunidad y gracias también a Mercedes por el apoyo"

Por último, Massa dejó entrever que su regreso a la Fórmula 1 se debe más a un favor personal que a sus ganas por competir en esta disciplina. “Mi intención siempre fue correr en alguna parte, ya que todavía tengo la pasión por correr y competir. También tengo un gran cariño a Williams, ya que he disfrutado de los últimos tres años con el equipo y, por tanto, volver para ayudar a dar estabilidad y experiencia para manejar las cosas en 2017 era algo bueno que hacer. Tengo pasión por las carreras, por competir y por luchar en la pista. Mi regreso no es ver la Fórmula 1 como la mejor opción, sino por ver el papel en Williams. No habría vuelto para ningún otro equipo”, explicó el veterano brasileño.