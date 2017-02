McLaren-Honda ya es peor que Sauber y espera nuevos motores para Alonso

Segunda jornada de entrenamientos en Montmeló, e idénticos problemas para McLaren-Honda. Esta vez le tocó a Vandoorne sufrir los inconvenientes de un monoplaza que no está a punto. El piloto belga rodó más que Alonso (treinta vueltas), pero se quedó lejos de los equipos punteros. Tanto Mercedes como Ferrari sumaron más de cien giros, por lo que a menos de un mes para el arranque del Mundial gozan de mayor información que el resto de las escuderías. Y es que hasta Red Bull se encontró lejos del ritmo de sus dos principales rivales.

En Maranello se confirman las grandes noticias, después de que Raikkonen haya cerrado el día con el mejor crono, incluso por encima de Hamilton, el único piloto que ha repetido respecto al día de ayer. Kvyat ha confirmado el paso al frente de Toro Rosso, aunque Force India parece la mejor posicionada para repetir en el cuarto escalón del Mundial de Constructores. Más problemas atraviesa Renault, ya que Stroll sólo pudo completar doce vueltas en una jornada desperdiciada.

Pero la palma se la lleva McLaren-Honda, que este martes ha tenido que conformarse con el segundo peor registro de la parrilla, por detrás incluso de Sauber. Si en la primera jornada Alonso habló de “decepción”, el estado de ánimo no ha podido mejorar mucho tras vislumbrar lo que ha sucedido sobre el asfalto de Montmeló. Vandoorne ha tenido que detener su monoplaza por la mañana y por un problema distinto al que sufrió el español, aunque también proveniente del tanque de aceite. Un problema con difícil solución, ya que cualquier tipo de modificación obligaría a recomponer el resto de componentes de la unidad de potencia.

Vandoorne se ha visto obligado en el turno de la tarde a utilizar el mismo motor que Fernando dejó tocado, y que McLaren arregló tras finalizar la jornada del pasado lunes. Pese a ello, sólo ha podido completar treinta vueltas, por lo que el equipo sigue sin obtener ninguna información positiva en una pretemporada marcada por la escasez de día. “Sólo disponemos de cuatro entrenamientos por piloto, no podemos desperdiciar nada”, dijo Alonso tras el desastre de su primer día.

Lo cierto es que Vandoorne no ha encontrado siquiera el ritmo del español, obligado a no forzar para evitar cualquier fallo de fiabilidad. No pudo pasar del 1:25:6 con los blandos, a un mundo de la cabeza. Y en las rectas, la velocidad punta dejó mucho que desear. Se confirman por tanto los malos presagios que se predijeron hace unas semanas, cuando desde Honda afirmaron que buscarían un motor completamente nuevo. Ya pueden haber cumplido en McLaren, que en Japón siguen sin hallar la fórmula correcta.

Y entre tanto motor estropeado, la inmediata solución que llega desde Honda es mandar nuevas unidades de potencia desde Japón, para que puedan forzar sin temor a quedarse sin repuesto alguno, según han informado diversos medios alemanes. Se esperaba que McLaren pujara al menos por la cuarta posición en el Mundial de Constructores, pero por el momento Barcelona ha sido testigo de problemas similares a los que acontecieron en su primer curso, cuando apenas lograron puntuar en todo el Campeonato.