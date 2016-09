Jeremy Bernet da el salto al Europeo de Moto2 de la mano de Team Stratos

Jeremy Bernet ficha por el Team Stratos de Moto2 para debutar en el European Championship de la categoría. El equipo al que se considera como la ‘cantera’ del Leopard Racing que milita en el Mundial de Moto2 y Moto3 pondrá su disposición una Ariane, la moto campeona de constructores en 20012 en este mismo europeo y de España con Román Ramos (actual piloto del Mundial de Superbikes) en 2013.

Este joven piloto de 16 años ya es doble campeón de Supersport en Canarias y va camino de revalidar su titulo gracias a su experiencia con motores de 600 cc, por lo que en ese sentido no le costará mucho adaptarse a la Moto2. Ya participó en el Campeonato de España con una Moto3, aunque en esa ocasión la escasez de presupuesto frenó en seco su progresión. También estuvo en la Cuna de Campeones y en el MotoDes, donde compitió frente a pilotos consolidados en el Mundial de Moto3 como Fabio Quartaro y Jorge Martín.

De esta forma, queda claro que este piloto tiene un gran talento contrastado en plazas muy diferentes, mientras que el Team Manager del Leopard Junior Stratos, Manuel Alonso, asegura que su formación centrará en poner sus esfuerzos en ofrecerle todo lo que no ha tenido hasta ahora. "Para triunfar en este deporte hace falta don y din. El don lo tiene acreditado con su trayectoria deportiva, y el din (dinero) habrá que conseguirlo con el esfuerzo y el apoyo de todos", comentó el dirigente del equipo.

Tiene la confianza de toda la estructura

Asimismo, Manuel Alonso se mostró muy feliz con la llegada del canario, aunque quiso transmitir tranquilidad al joven, puesto que en dos carreras no le exigirán resultados. “Le tocará pelearse en carrera con pilotos que ya llevan cinco años en su categoría. No obstante, sabemos que Jeremy aunque joven tiene una gran experiencia en distintas disciplinas, categoría y buen palmares. Nuestro objetivo es que busque adaptarse a la moto y divertirse y lo haga a modo de pretemporada, pero somos conscientes que una vez subido a lo moto conocerá su potencial y dará el máximo".

Por su parte, Jeremy Bernet se mostró muy emocionado y dejó claro que no va a escatimar en esfuerzos para consolidarse en la categoría. "Me siento enormemente feliz por la oportunidad. Espero poder hacer buenas carreras en Jerez y en Valencia y corresponder de esta manera a la oportunidad que me dan desde el equipo. También quiero agradecer a mi familia y patrocinadores su apoyo. Trabajaremos duro para que este proyecto tenga continuidad y para adaptarme a la categoría lo antes posible”.

Bernet correrá en dos circuitos que conoce muy bien de años anteriores, aunque lo hará con una electrónica, un chasis, unos frenos y unos neumáticos diferentes de todos los que ha manejado hasta el momento. Sus dos grandes citas serán el próximo 2 de octubre en Jerez y el 20 de noviembre en Valencia. Además, estas carreras serán emitidas en directo a través del canal Youtube del campeonato.