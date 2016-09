Espargaró incendia a Rossi con sus insultos

En la segunda jornada de entrenamientos libres en Misano, el mejor tiempo que ha conseguido Pol Espargaró ha quedado eclipsado por la trifulca que han protagonizado Valentino Rossi y Aleix Espargaró después de que el italiano le reprochara que le había estropeado su vuelta lanzada por no apartarse de la trazada. El español ha reaccionado con varios insultos que han enfadado al nueve veces campeón.

En Moto GP hace falta muy poco para que salten chispas. Ha quedado comprobado en la jornada de este viernes, durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Valentino Rossi iba en vuelta lanzada cuando se topó con Aleix Espargaró, que claramente más lento no hizo por apartarse. El italiano se lo reprochó sobre el asfalto, y el español le soltó un “que te jodan”. Según cuenta el nueve veces campeón del Mundo, le pidió explicaciones y Espargaró le mandó “a tomar por culo”.

Se pudo observar a un Valentino muy enfadado en la rueda de prensa mientras relataba los hechos acaecidos. Lo cierto es que en medio de la discusión, Rossi le dedicó una peineta e ignoró las disculpas del mayor de los hermanos Espargaró. La tensión pareció acabarse después de que el italiano bromeara ante las cámaras de Movistar. “Tiene suerte de que él se fuera al box y yo siguiera en la pista, porque si no me hubiera ido a hablar con él…”

Sin embargo, Aleix reabrió el asunto y dejó claro que a él tampoco le había sentado nada bien los reproches del segundo clasificado en el Mundial: “Mike Webb (director de carrera). Me ha dicho también que Valentino estaba un poco nervioso, lo que me parece muy bien, pero si está nervioso que se tome una tila, porque yo no le he molestado”.

El más rápido en esa segunda sesión de los entrenamientos libres ha sido el pequeño de los Espargaró, Pol, que ha marcado un tiempo de 1:32:7. Le han seguido Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Este fin de semana en Misano se recuperarán los horarios habituales en Moto GP, con la calificación (Q2) a las 14:35 horas y la carrera del domingo a las 14:00 horas.