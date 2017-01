Crivillé llama "burros" a los deportistas que no evaden impuestos

El excampeón del mundo de 500cc Álex Crivillé cree que el deportista de élite que no evade impuestos es un "burro" y ha asegurado que en España "todos" lo hacen fijando su residencia en el extranjero.



"(La fiscalidad) aquí es demasiado alta. Por eso ves que todos los deportistas de élite se van fuera. Te vas a vivir a Andorra, Suiza, Mónaco... Es una etapa de tu vida muy corta en la que has de mirar por ti", ha manifestado en una entrevista al programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio que se emitirá este fin de semana.



Al exmotociclista catalán le gustaría que se cambiase la normativa fiscal, "para que el Estado no se te quedase un 50 %", a la vez que ha insistido en que eludir esa presión fiscal es lo habitual.



"Los del mundo del motor, unos están en Andorra, otros en Londres, otros en Suiza, otros en Mónaco. El que no lo hace es burro, tal como lo digo, burro", reitera.



Álex Crivillé fue uno de los deportistas cuyo nombre apareció hace unos meses en los papeles de Panamá por su relación con empresas opacas radicadas en ese país.