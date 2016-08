Citroën y José María López van a por más títulos mundiales.

Tras empezar la temporada en Europa y después de hacer un largo viaje a Argentina a primeros de agosto, el FIA WTCC se embarca ahora en una gira de tres paradas en Asia, empezando por Japón. La novena prueba tendrá lugar en el circuito Twin Ring Motegi, situado 150 km al norte de Tokio.

Sede del campeonato por primera vez en 2015, la pista de 4,801 km tiene velocidades medias y máximas relativamente bajas. Las muchas zonas de aceleración y frenado son especialmente exigentes con los frenos, pero también ofrecen muchas oportunidades de adelantamiento.

El año pasado, los Citroën C-Elysée WTCC se mostraron en buena forma en esta pista. Después de perder la pole position por apenas 8 centésimas, José María López ganó la primera carrera, dando un paso más hacia su segundo título mundial.

Este año, la armada roja vuelve a estar en buena posición y la prueba japonesa podría ser decisiva en la carrera por el título mundial. En el Campeonato de Constructores, Citroën está 196 puntos por delante de su rival más cercano. Dado que hay un máximo de 105 puntos disponibles y los C-Elysée han logrado una media de 88 por prueba esta temporada, el equipo no está muy lejos de alcanzar su objetivo de asegurarse un tercer título mundial.

En cuanto a la clasificación de pilotos, las matemáticas son casi idénticas para José María López. Con cinco pole positions y siete victorias en carrera, el argentino ha conseguido una ventaja de 117 puntos sobre el segundo piloto clasificado. Incluso aunque perdiera algunos puntos, todavía tendría opción de coronarse campeón por tercera vez en Motegi.

Para otras posiciones de podio, sin embargo, la batalla está mucho más abierta. Siete pilotos están separados por 37 puntos. El tercer clasificado, Yvan Muller, está a solamente siete puntos de Tiago Monteiro. En el grupo perseguidor, hay otros dos pilotos del equipo SLR, que pilotan Citroën C-Elysée WTCC privados: Mehdi Bennani y Tom Chilton. El marroquí y el británico también están luchando entre ellos para ganar el WTCC Trophy, que se otorga al primer piloto independiente.

Como es habitual, los pesos de compensación se han revisado según los resultados de las últimas tres pruebas. Los Citroën C-Elysée WTCC seguirán llevando el máximo lastre de 80 kg, pero a los Honda les pasará lo mismo. Los dos primeros coches llevarán, por tanto, pesos iguales por primera vez esta temporada.

Declaraciones

José María López: “Siempre me gusta ir a Japón. Me gusta mucho la cultura y la paz y la tranquilidad de este país. También me gusta el hecho de que aquí puedes explorar cosas nuevas. Gané mi primer título mundial en Suzuka en 2014, así que supongo que eso hace que este lugar sea un poco más especial para mí. En cuanto a Motegi, sabemos que nuestros rivales son muy fuertes en esta pista. De hecho, es el único circuito en el que perdimos la 'pole position' en 2015, pero logré colocarme líder durante la carrera, lo que significa que el Citroën C-Elysée WTCC está cómodo en esta superficie. Estoy satisfecho de que llevemos el mismo lastre este año. Creo que la lucha por los primeros puestos será interesante y muy reveladora respecto al estado de forma de los pilotos. Me he sentido bastante relajado en las últimas carreras y no siento que deba ganar las carreras mientras siga recogiendo puntos y manteniendo el liderato. Me acercaré más al título poniéndoles las cosas difíciles a mis rivales. No soy el que está bajo más presión.”

Yvan Muller: “La lucha por acabar en el segundo puesto no está exenta de interés, pero personalmente no me preocupa. Por encima de todo, me interesa terminar en primer puesto. Mi principal objetivo es, por tanto, conseguir tantos puntos como sea posible para Citroën, para ayudar al equipo a ganar de nuevo el Campeonato de Constructores. Creo que hemos aumentado nuestro potencial en las últimas dos o tres carreras. He estado luchando de forma consistente por la pole position, pero necesito hacer tres sectores perfectos para lograrla. Esa es la clave para poder ganar al día siguiente en la carrera. Motegi es una pista bastante lenta, pero se puede adelantar en varios puntos. Respecto a los reglajes, debemos centrarnos en buscar tracción y vigilar el desgaste de los neumáticos. Y también tendremos que vigilar el tiempo, porque hay un alto riesgo de lluvia en esta época del año. Es un auténtico placer volver a Japón. A los fans les encanta el automovilismo y saben mucho. Este año aprovecharé el viaje para pasar unos días explorando el país con mi familia.”