Alonso podría provocar la retirada de Hamilton

La temporada ni siquiera ha alcanzado su ecuador, y la especulación sobre futuros movimientos ha comenzado. La finalización de contrato de pilotos de renombre como Fernando Alonso, Sebastian Vettel o Valtteri Bottas han propiciado una tensión que se veía venir desde el pasado invierno. El guión de la temporada es incierto, pero suficiente para vislumbrar que el Mundial está entre dos hombres de Ferrari y Mercedes. Quizás por ello Verstappen, cuya ambición no se corresponde con su juventud, está dispuesto a cambiar de aires para pugnar por su primer título en el Gran Circo. Al menos así lo apunta la prensa inglesa, que afirma que aceptaría encantado una propuesta de Ferrari.

Un volante al que sin duda aspiran otros hombres como Carlos Sainz o Sergio Pérez, cuando se produzca la retirada definitiva de Raikkonen. Y es que los segundos espadas cada vez juegan un papel más fundamental en la pugna por el título de Constructores, como puede apreciarse en este 2017. Precisamente en Mercedes tienen serias dudas sobre si renovar, o no, a Bottas. El finlandés, tercero en el Mundial, ha tenido un rendimiento satisfactorio, pero el equipo alemán quiere aspirar a más y no ha dudado en reconocerlo.

"Cuando decidimos hacer la oferta a Valtteri, él sabía que nos tomaríamos nuestro tiempo para alcanzar una decisión en relación al futuro, porque el mercado de pilotos está más abierto en 2018 y 2019”, ha mencionado recientemente Wolff, que es consciente de que esta situación añade una presión extra a su pupilo. Mercedes reconoció que había hablado con Alonso tras la retirada prematura de Rosberg, y si no extendieron más el contrato fue por su intención de hacer lo propio en el futuro con él u otro piloto destacado.

Esta medida no le gusta en absoluto a Hamilton, al que tras vivir una odisea con Alonso en 2007, prefiere que solo haya un único número uno. "Cuando la lucha es dentro de una misma escudería, es como un gran torbellino y depende de la tensión, se vuelve más fuerte y más fuerte y en realidad un conjunto no está para eso”, ha declarado en más de una ocasión el piloto británico. Lo que hasta el momento no se había producido era una seria amenaza por parte de Hamilton, que parece dispuesto a todo si deciden ponerle de compañero a alguien de renombre.

El tricampeón del mundo ha puesto en jaque a los suyos tras poner en duda su continuidad, pese a que aún le resta otro año de contrato. "Mi destino está en mis manos. Puedo decidir que me retiro al final de este año. ¿Significa eso que mi legado sería menos grande que si me retiro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo?", ha comentado Lewis en el último número de la revista ‘Auto’, publicación oficial de la Federación Internacional de Automovilismo. Pese a añadir después que no le gusta “hacer planes”, porque no sabe lo que le espera “a la vuelta de la esquina”, el incendio ya es difícil de apagar.

El baile de movimientos que se aguardaba a final de esta temporada y la siguiente no se ha hecho esperar y ya ha creado los primeros revuelos. Verstappen se enfada con Helmut Marko, Hamilton lanza un ‘ultimátum’, Alonso afirma que tiene varias vías abiertas… Y entre tanto jaleo, Renault se ofrece para servir a McLaren. “Podemos suministrar nuestro motor a otra escudería”, han apuntado este mismo miércoles. Una frase que apenas ha llamado la atención, pero que podría retener a Alonso en Woking. De no ser así, el español, ansioso por su tercer Mundial, podría provocar la retirada de Hamilton si coquetea con Mercedes.