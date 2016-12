Alonso no cree que McLaren-Honda vuelva a forzar su salida

Fernando Alonso no teme una mala relación con Vandoorne en McLaren-Honda. El español considera que la situación del equipo, lejos de la pugna por el título, ayudará a que ambos se centren únicamente en mejorar el monoplaza sin entrar en ningún tipo de disputa. La realidad es que la situación es similar a la que experimentó con Hamilton, en la que Ron Dennis se decantó por un joven piloto que representaba el futuro de la escudería, en detrimento de alguien consagrado como el asturiano.

Esta temporada se cumplirá una década del inmenso lío que se vivió en McLaren con la dupla formada por Alonso y Hamilton. El español llegaba a la escudería tras proclamarse bicampeón del mundo, pero ni con esas consiguió que los altos mandos le otorgaran la condición de primer piloto. Ron Dennis tenía predilección por un joven británico que daba ese mismo año daba el salto al gran circo. Tras decisiones discutibles y reproches mutuos, el curso concluyó con ambos contendientes sin un título que se llevó Raikkonen, el más listo entre tanto revuelo.

Alonso perdió la posibilidad de conquistar su tercer Mundial consecutivo, y abogó por salir por la puerta de atrás tras vivir un mal ambiente nada recomendable. Desde entonces el asturiano siempre ha sido cuestionado por si temía una mala relación con sus compañeros. “Cada compañero de equipo que conocí después de Hamilton me hacen la misma pregunta”, ha mencionado el español en una entrevista concedida al diario estadounidense Motorsport.

El asturiano incluso se ha extendido con diversos ejemplos de lo que ha escuchado a lo largo de su trayectoria desde entonces, desmontando cualquier hipótesis en relación a una futura mala relación con Vandoorne, una de las promesas del ‘gran circo’: “Cuando me fui a Renault, al año siguiente fue Piquet, me dijeron ‘piloto puntero de la GP2, joven, así que será igual que Hamilton. No lo fue. Luego fue Grosjean. Dijeron ‘piloto puntero de GP2, en 2009 Grosjean fue muy rápido. No lo fue. Lo mismo con Felipe. ‘Ten cuidado porque en Ferrari llevan muchos años con Felipe, está acostumbrado al equipo, será muy rápido. No lo fue. Luego fue Kimi y dijeron ‘un campeón del mundo vuelve a Ferrari, es muy rápido’. No lo fue. Vamos a ver cómo es Stoffel”.

El principal motivo para descartar problemas con su nuevo compañero, parece residir en las escasas opciones que tiene McLaren para pelear por el Mundial. “No estoy preocupado, en este momento necesitamos trabajar juntos y ayudar al equipo de la forma que sea a hacer estos tiempos tan difíciles lo más cortos posibles, así que estoy contento con la llegada de Stoffel, aires nuevos y mucho talento demostrado este año en GP2 y en Japón”, ha explicado Alonso.

Sin embargo, pese a que la pelea de McLaren-Honda no estará más allá del cuarto lugar, habrá que vislumbrar en las primeras carreras a quién conceden más privilegios. La elección para los británicos es complicada, ya que si bien Alonso es un piloto consagrado, se acerca a su ocaso, mientras que Vandoorne representará el futuro, y a McLaren le conviene mantenerle feliz. Por el momento Alonso niega cualquier tipo de disputa en una escudería que pese al cambio de normativa y las evoluciones esperadas, seguirá sin aspirar al podio.