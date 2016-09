Alonso brinda su apoyo a Verstappen en contra de la FIA

A la conclusión del Gran Premio de Spa, Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen se despacharon a gusto con Max Verstappen por la maniobra que éste había realizado en la primera curva. Este viernes Charlie Whiting ha advertido al holandés de que podría ser descalificado si mantiene su desafío a la normativa. En cambio, Fernando Alonso ha defendido al joven piloto: “En ese momento Kimi iba detrás así que para mí está bien”.

Una acción polémica

Nunca un piloto de Fórmula 1 había dado tanto que hablar con tan sólo dieciocho años. Max Verstappen ha sido el más joven en llegar al gran circo, y el más precoz en subir a lo más alto del podio. El holandés ha sido alagado por sus éxitos y por su temprano ascenso a Red Bull, pero también ha recibido críticas por su pilotaje. Su carácter agresivo le lleva a ir al límite en cada circunstancia y a desafiar el reglamento en multitud de ocasiones. En Spa se produjo el último lío.

Verstappen partía desde la segunda plaza, pero tras apagarse el semáforo en rojo, su reacción fue lenta. Los dos Ferrari le tomaron la delantera y le arrebataron la posición. El holandés, resentido, no dio por perdida la posición y se echó al interior a la desesperada. Su monoplaza tocó con el de Kimi Raikkonen, que a su vez golpeó a su compañero de equipo Sebastian Vettel. Tras ver repetida la acción, se puede vislumbrar cómo en el momento de la curva su coche está algo por delante del Ferrari del finlandés, por lo que la acción no sería punible.

Apoyo de Alonso; críticas de los Ferrari

Así al menos lo entiende Fernando Alonso, que ha mostrado su opinión al respecto: “Fue un movimiento tardío y tal vez a Max no le dio tiempo de evaluar la posición de Kimi, pero en ese momento Kimi iba detrás así que para mí está bien”. Sin embargo, los hombres de Ferrari sí que mostraron sus quejas al concluir el Gran Premio. El más duro fue Raikkonen: “Cuando tengo que frenar para no tener un accidente con él es que algo no está bien. Si no freno, habríamos tenido un accidente muy grande. Seguro que tarde o temprano ocurrirá y será interesante ver a quién culpan entonces”.

Vettel, pese a ser algo más comedido, también mostró su descontento: “Tenemos que hablar entre nosotros y respetarnos. Creo que las críticas que ha recibido están justificadas. Me gusta su agresividad, pero algunas de sus maniobras, especialmente en las frenadas, creo que no son correctas”. La respuesta del chaval, no se hizo esperar: “Tendrían que estar avergonzados de causar un accidente con la experiencia que tienen y luego encima se quejan de mí”.

Las palabras se han suavizado esta mañana en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Monza, aunque resulta complicado que fluya la amistad entre el finlandés y Verstappen. Charlie Whittng ha aprovechado esta jornada para dar un aviso al holandés. El director de carrera de la FIA le mostró a Max un vídeo con todas las acciones polémicas que realizó en Spa y le ha dicho que se expone a una bandera negra y blanca, la última en mostrarse antes de la descalificación.

El único apoyo por tanto, respecto a su maniobra en el último Gran Premio, ha sido Fernando Alonso. Y eso que el español le mandó un par de recados por los movimientos que éste realizó en Bélgica. Verstappen, la joven figura de la F1, se mantendrá en el foco del debate los próximos días. A sus dieciocho años, presume de talento, y siembra amistades y enemigos a partes iguales.