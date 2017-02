Alonso acaba en la cola y confirma el desastre de McLaren-Honda

La primera jornada de pretemporada en Barcelona ha recordado a la de los dos últimos años en McLaren-Honda. Problemas de fiabilidad que han derivado en un rodaje escaso (veinte vueltas), y el ritmo de Fernando Alonso tan sólo le ha valido para marcar el décimo mejor crono de los once pilotos que han saltado al asfálto. Mercedes se muestra impasivo ante el cambio de normativa y Ferrari se muestra como alternativa, con un excelso rendimiento con ambos neumáticos. Eso sí, la mayor anchura de los neumáticos y los alerones con respecto a la pasada temporada debería permitir rebajar aún más los tiempos, por lo que según avancen las jornadas las posiciones podrían sufrir variaciones.

Nada ha cambiado en McLaren-Honda, que por tercer año consecutivo ha decepcionado en el estreno de una pretemporada. Ni una vuelta en condiciones pudo culminar Fernando Alonso, debido a una fuga de aceite en su monoplaza. Un problema que según Bouiller, director técnico del equipo, ha sido “una sorpresa”, ya que en el día anterior la puesta a punto era correcta. La raíz de este inconveniente aún la desconocen en la escudería, aunque en rueda de prensa han aclarado que estaban investigando el porqué. Este suceso recuerda mucho a los que se vivieron en el pasado, sobre todo hace dos temporadas, cuando rodar era considerado una utopía.

Por suerte para el español, le falta de fiabilidad se solucionó a tiempo y pudo saltar a la tarde sobre el circuito de Montmeló. Eso sí, fue el piloto que menos giros (veinte) dio a lo largo de toda la jornada. Una desventaja respecto a otros equipos, que han superado incluso las 100 vueltas (Ferrari), y que gozan de una mayor información. Hay cosas que nunca cambian, debe pensar el asturiano, que observó como Mercedes, pese al cambio de reglamentación, lideró la tabla de tiempos. Eso sí, con Ferrari muy de cerca. En Maranello todo han sido gratas noticias, después de que hace unos días sólo se hablara de Red Bull como alternativa.

Con el compuesto más duro, el medio, hasta Force India ha coqueteado con estos dos equipos. Un problema más para McLaren-Honda, que busca afianzarse en la cuarta plaza del Mundial de Constructores. Por el momento, eso parece inviable. Hasta Sainz ha dejado atrás a Fernando, con un 1:24:494 decente, pero que se aleja hasta del Haas de Magnussen, que ha copado protagonismo con el cuarto mejor registro del día. En Renault no están tampoco para tirar cohetes tras las expectativas generadas. La escudería francesa tuvo que conformarse con en noveno mejor tiempo en una jornada donde once pilotos saltaron al asfalto.

Pero sin duda el gran varapalo se lo ha llevado McLaren. Fernando, molesto por no rodar apenas en la mañana, por la tarde ha conseguido estabilizarse en 1:25:0, pero por más que lo ha intentado, sólo ha bajado hasta el 1:24:8. Es decir, a tres segundos del ‘podio’. Sólo ha sido mejor que Ericsson con un Sauber que no ha encontrado velocidad. De momento, tras los primeros test de pretemporada no se ha producido ningún giro reseñable, más allá de la lentitud del Red Bull, que quizás muestre sus cartas el martes con Verstappen al volante.

Y es que, si algo ha quedado claro, es que los tiempos marcados este lunes serán rebajados con total seguridad conforme avancen los días. La mayor anchura de neumáticos y de los alerones debería permitir rebajar los cronómetros hasta el 1:18 alto. Mercedes manda, Ferrari muestra su candidatura, Williams no cede fuelle y McLaren-Honda, por el momento, se descarta de cara a la lucha por el podio. Los puntos, como en la temporada pasada, son por ahora el único objetivo por el que pueden aspirar.